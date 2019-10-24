İstanbul Maltepe'de alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Kadıköy istikametine seyir halindeki aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bir otomobile ardından da başka bir araca çarparak durdu.

CAN KAYBI YAŞANMADI, YARALANAN OLMADI

AA'da yer alan habere göre kazaya karışan araçlardan birinin savrulması sonucu iki araca daha çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Can kaybı ve yaralının olmadığı kazada, iki araç kullanılamaz hale geldi. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik bir süre aksadı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.