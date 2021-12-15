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İstanbul merkezli 4 ilde fuhuş operasyonu: 33 kadın kurtarıldı, 15 şüpheli gözaltında

İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen fuhuş operasyonunda 15 şüpheli yakalanırken, 11'i yabancı uyruklu 33 mağdur kadın kurtarıldı.

Son dakika: İstanbul merkezli 4 ilde fuhuş operasyonu: 15 gözaltı
İstanbul merkezli 4 ilde fuhuş operasyonu: 15 gözaltı
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AA

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı belirlenen suç örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, aralarında suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Hakan A'nın da bulunduğu 15 şüpheliyi tespit eden polis, İstanbul'un 13 ayrı ilçesi ile Aydın, İzmir ve Kilis'te belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

33 KADIN KURTARILDI

Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınırken, fuhşa zorlanan 11'i yabancı uyruklu 33 mağdur kadın kurtarıldı.

AA'nın haberine göre; adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, sim kart ve suç örgütünün faaliyetlerine ilişkin not defterleri ele geçirildi.

Koruma altına alınan kadınlarla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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