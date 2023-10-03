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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: İstanbul merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 43 zanlıdan 22'si tutukladı

        "Şahinler" suç örgütü operasyonunda yakalanan 43 zanlıdan 22'si tutukladı

        "Şahinler" olarak bilinen suç örgütünün yöneticisi ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 43 zanlıdan 22'si tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 09:41 Güncelleme: 03.10.2023 - 09:41
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        "Şahinler" operasyonu: 22 tutuklama
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        İstanbul merkezli 7 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 43 şüpheliden 22'si tutuklandı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen kamuoyunda "Şahinler" olarak bilinen suç örgütünün yöneticisi ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 43 zanlının işlemleri tamamlandı.

        Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken, 40'ı "silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak", "yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi suçlardan nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

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        İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan zanlılardan aralarında örgütün elebaşı Mehmet Şahin'in de bulunduğu 22'si tutuklandı, 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        OLAYIN GEÇMİŞİ

        Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli 29 Eylül'de düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 56 şüpheliden 43'ü yakalanmış, 4'ünün yurt dışında, 3'ünün ise cezaevinde olduğu belirlenmiş, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtilmişti.

        İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Ordu, Bartın, Samsun'da 54 adrese yapılan baskınlarda, 18 ruhsatsız tabanca, 660 fişek, 2 av tüfeği, 3 çelik yelek, yüklü miktarda uyuşturucu ile 1025 dolar, 990 avro ve 23 bin 700 lira ele geçirilmişti.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz milletimizin duaları sizlerle. Hiçbiriniz yüce Türk adaletinden kaçamayacaksınız, ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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