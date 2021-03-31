İstanbulluların gündeminde su kesintisi ve İstanbul barajlarının doluluk oranları var. 31 Mart 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İstanbullular tarafından araştırılıyor. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul'da Başakşehir, Beykoz, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Maltepe, Sultangazi, Tuzla ve Çekmeköy'de bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 31 Mart 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

31 MART İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Altınşehir Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 31.03.2021 09:48 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Örnekköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 31.03.2021 09:41 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : G.O.Paşa Etkilenen Mahalleler : Mevlana Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 31.03.2021 10:08 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Zühtüpaşa Mah,Fenerbahçe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 31.03.2021 10:14 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Küçükyalı Mah,Çınar Mah,İdealtepe Mah,Altayçeşme Mah,Altıntepe Mah,Bağlarbaşı Mah Arıza Sebebi : 700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : 700 Mm Çb Isale Hattı Bağlantı Çalışması Sebebı Ile Belırtılen Bölgelere Su Verılemeyecektır. Başlama Tarihi : 31.03.2021 08:52 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2021 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : 50Yıl Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 31.03.2021 09:55 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Tuzla Etkilenen Mahalleler : Şifa Mah,Mimar Sinan Mah,Aydınlı Mah Arıza Sebebi : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : 400 Mm Ds Hattında Arıza Gıderme Çalışması Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 31.03.2021 09:37 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Çekmeköy Etkilenen Mahalleler : Çatalmeşe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 31.03.2021 09:13 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI