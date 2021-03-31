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Son dakika İstanbul su kesintisi duyuruları: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler? İSKİ DUYURDU!

İstanbul anadolu yakasında ve Avrupa Yakasında su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı 31 Mart Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte 31 Mart İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler... 31 Mart İSKİ su kesintisi duyuruları ve İSKİ baraj doluluk oranları

Son dakika İstanbul su kesintisi duyuruları: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler? İSKİ DUYURDU!

İstanbulluların gündeminde su kesintisi ve İstanbul barajlarının doluluk oranları var. 31 Mart 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İstanbullular tarafından araştırılıyor. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul'da Başakşehir, Beykoz, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Maltepe, Sultangazi, Tuzla ve Çekmeköy'de bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 31 Mart 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

31 MART İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Başakşehir
Etkilenen Mahalleler:Altınşehir Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:31.03.2021 09:48
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Beykoz
Etkilenen Mahalleler:Örnekköy Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:31.03.2021 09:41
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:G.O.Paşa
Etkilenen Mahalleler:Mevlana Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:31.03.2021 10:08
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Kadıköy
Etkilenen Mahalleler:Zühtüpaşa Mah,Fenerbahçe Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:31.03.2021 10:14
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Maltepe
Etkilenen Mahalleler:Küçükyalı Mah,Çınar Mah,İdealtepe Mah,Altayçeşme Mah,Altıntepe Mah,Bağlarbaşı Mah
Arıza Sebebi:700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama:700 Mm Çb Isale Hattı Bağlantı Çalışması Sebebı Ile Belırtılen Bölgelere Su Verılemeyecektır.
Başlama Tarihi:31.03.2021 08:52
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2021 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Sultangazi
Etkilenen Mahalleler:50Yıl Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:31.03.2021 09:55
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Tuzla
Etkilenen Mahalleler:Şifa Mah,Mimar Sinan Mah,Aydınlı Mah
Arıza Sebebi:400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama:400 Mm Ds Hattında Arıza Gıderme Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:31.03.2021 09:37
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler:Çatalmeşe Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:31.03.2021 09:13
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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