Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar, TEM'in Bolu geçişinde bulunan Karadeniz bağlantı yolunda yoğunluğa yol açtı, 30 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

DHA'nın haberine göre, Kurban Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler, TEM'in Bolu, Çaydurt, Yeniçağa ve Gerede kesiminin Ankara yönünde yoğunluk oluşturdu.

Özellikle Karadeniz illerine gitmek isteyen sürücülerin Gerede gişelerinden çıkmak istemesi sebebiyle yolun bu kesiminde trafik zaman zaman durdu. Bu noktada 30 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Trafiğin ilerlememesi sebebiyle sürücüler ve yolcular araçlarından indi. Yol kenarındaki akaryakıt istasyonları, dinlenme tesisleri de doldu.

Trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için bölgede önlem alarak denetimlerini artırdı. Otoyol boyunca sabit ve gezici radarlı hız kontrolleri yapılırken, elektronik tabelelarla sürücüler hız limitlerine ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıldı. TEM Otoyolu'nda yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle bazı sürücüler, Bolu Doğu ve Yeniçağa gişelerinden D-100 karayoluna çıkış yaparak yollarına devam etti.

Trafik yoğunluğunun gün boyu devam edeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA TRAFİK HAFİFLEDİ

AA'nın haberine göre, 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle vatandaşların kentten ayrılmasıyla İstanbul trafiği rahatladı.

KAPIKULE'DE KUYRUK 18 KİLOMETRE

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar, yaklaşık 18 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Yüklerini yurt dışında teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan tır sürücüleri, sınır kapısında yoğunluğa neden oldu.

Sınır kapısında 18 kilometrelik tır kuyruğu oluşurken, yoğunluk nedeniyle tır parkında da yer kalmadı.

Yaklaşık 700 tır, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

Romanya'ya yük götüren tır şoförü Taner Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 24 saattir tır kuyruğunda beklediğini anlattı.

Kuyrukta temel ihtiyaçlarını da karşılayamadıklarını söyleyen Işık, "Bekleyecek ve ihtiyaçlarımızı karşılayacak yer olsa sorun değil de bittik burada. Dünden beri sıradayım." dedi.

Işık, yetkililerden tır kuyrukları konusunda yardım isteyerek, temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir yerde beklemek istediklerini dile getirdi.

Tır şoförü Orhan Yılmaz ise yaklaşık 20 saattir kuyrukta beklediğini hala sıranın kendisine gelmediğini aktardı.

Aşırı sıcağın tüm şoförleri olumsuz etkilediğini vurgulayan Yılmaz, yol boyunca ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için çok zor durumda olduklarını ifade etti.

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