Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemSON DAKİKA: İstanbul'da helikopter mi düştü? Korkutan iddia - HABERLER
ABONE OL

Son dakika... İstanbul'un ilçesi Beykoz'a bağlı Çavuşbaşı bölgesine helikopter düştü iddiası

Son dakika... İstanbul'un ilçesi Beykoz Çavuşbaşı'nda helikopter düştü ihbarı üzerine bölgede aramalar yapılıyor. Yerden jandarma, polis ve itfaiye ekipleri, havadan polis helikopteriyle yapılan aramalar sürüyor

SON DAKİKA: İstanbul'da helikopter mi düştü? Korkutan iddia - HABERLER
DHA

Son dakika... İstanbul'un ilçesi Beykoz Çavuşbaşı'nda helikopter düştü ihbarı üzerine bölgede aramalar yapılıyor. Yerden jandarma, polis ve itfaiye ekipleri, havadan polis helikopteriyle yapılan aramalar sürüyor...

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece saatlerinden itibaren fırtına beklendiği bildirildi
GÜNDEMDoğuda fırtına bekleniyor
KYK memur alımı başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman? - 2021 KYK personel alımı başvuru şartları neler?
GÜNDEMKYK memur alımı başvurusu nasıl yapılır?
Korona şüphelisi göbek atıp, spor yaptı! - Haberler
GÜNDEMKorona şüphelisi göbek atıp, spor yaptı!
Son dakika: Skandal görüntüdeki kadın adliyeye sevk edildi! - Haberler
GÜNDEMSkandal görüntüdeki kadın adliyeye sevk edildi!
Son dakika: Çöken istinat duvarının altında kaldı! - Haberler
GÜNDEMÇöken istinat duvarının altında kaldı!
SON DAKİKA! Ferdana Kurt cinayetinde kahreden ayrıntı- Haberler
GÜNDEMOteldeki vahşetten kahreden ayrıntı!
Son dakika: İstanbul'da 4 kişinin öldüğü makas faciasında flaş karar! - Haberler
GÜNDEM4 kişinin öldüğü makas faciasında flaş karar!
'Basın Ahlak Esasları'nın ihlaline izin vermeyiz' - Haberler
GÜNDEM'Basın Ahlak Esasları'nın ihlaline izin vermeyiz'
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan su tasarrufu açıklaması - Haberler
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan’dan su tasarrufu mesajı
Son dakika haberi: Suriye uyruklu şahıs 2 ablasını bıçakladı! - Haberler
GÜNDEMSuriye uyruklu şahıs 2 ablasını bıçakladı!