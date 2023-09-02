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        Haberler Gündem İstanbul Son dakika: İstanbul Valiliği'nden dolandırıcılık uyarısı

        İstanbul Valiliği'nden dolandırıcılık uyarısı

        İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızı doğrudan arayarak sosyal yardım talep etmesine dayanan bir çalışması ya da bu minvalde yürütülen çalışmalara desteği söz konusu değildir" denildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 11:36 Güncelleme: 02.09.2023 - 11:36
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        İstanbul Valiliği'nden dolandırıcılık uyarısı
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        İstanbul Valiliği, kurumun adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı halkı uyardı.

        Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde İstanbul Valiliğinin adını kullanarak yapılmaya çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine rastlandığı belirtildi.

        Valiliğin, vatandaşları doğrudan arayarak sosyal yardım talep etmesine dayanan bir çalışması ya da bu minvalde yürütülen çalışmalara desteği söz konusu olmadığı ifade edilen açıklamada, bu şekilde dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan kişilere yönelik emniyet güçleri ve adli mercilerle birlikte verilen mücadelenin devam ettiği bildirildi.

        Açıklamada, söz konusu dolandırıcılık faaliyetlerine karşı daha dikkatli olunması, bu tür durumların ivedilikle emniyet ve adli birimlere bildirilmesi gerektiği vurgulandı.

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        #istanbul valiliği
        #dolandırıcılık
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