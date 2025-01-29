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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İstanbul Valiliği'nden yangın denetimi açıklaması | Son dakika haberleri

        İstanbul Valiliği'nden yangın denetimi açıklaması

        İstanbul Valiliği, "İlimizde bulunan tüm kamu ve özel sektöre ait bina, tesis ve işletmelerin yürürlükteki yangın mevzuatına uygunluğunun denetimi yapılacak" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2025 - 16:18 Güncelleme: 29.01.2025 - 16:31
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        İstanbul Valiliği'nden yangın denetimi açıklaması
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        İstanbul Valiliği, megakentte tüm kamu ve özel iş yerlerinde yangın denetimleri yapılacağını duyurdu.

        Açıklamada şu ifadeler yer aldı: İlimizde bulunan tüm kamu ve özel sektöre ait bina, tesis ve işletmelerin yürürlükteki yangın mevzuatına uygunluğunun denetimi yapılacak.

        Genelgeyle ilçe kaymakamlıklarının koordinasyonunda her ilçede, İBB İtfaiye Daire Başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı, ilçe emniyet müdürlüğü (Bölgenin durumuna göre ilçe jandarma komutanlığı), denetlenecek kurumun faaliyet alanına göre yetkili kurum temsilcilerinden oluşan bir komisyon oluşturulacak.

        'SORUNLARI GİDERMEYEN İŞLETMELER KAPATILACAK'

        Söz konusu komisyonlar öncelikle, ilçede kamuya açık yer, mekan ve işletmelerin tespitini yaparak bu işletmelerin, yürürlükteki yangın mevzuatına uygunluğunun denetimini yapacak. Denetimlerde belirlenen eksikliklerin ivedilikle giderilmesi hususunda işletme sorumlularına gerekli uyarılar yapılacak. Mevzuatta belirlenen sürede gerekli tedbirleri almayan, belirlenen sorunları gidermeyen işletmelerin kapatılarak yetkiler hakkında gerekli cezai işlemler uygulanacaktır."

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