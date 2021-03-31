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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: Atatürk heykeline saldırmıştı, yakalandı! Haberler
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Son dakika haberler... Atatürk heykeline saldıran kişinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, 3 okuldaki Atatürk heykeli ve büstlerine boya ile hakaret içerikli yazılan yazıların faili olarak yakalanan G.D.'nin (47),güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Çirkin saldırının faili G.D.'nin, polis ekiplerine "Yeniden hazırlayıp, İstanbul'a gidecektim, ne çabuk buldunuz" dediği öğrenildi

Son dakika: Atatürk heykeline saldırmıştı, yakalandı! Haberler
İşte Tekirdağ'daki çirkin saldırının faili!
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DHA

Marmara Ereğlisi ilçesinde Nizamettin Devirdöven İlkokulu, Opet Anadolu Lisesi ve Yeniçiftlik Belediye Ortaokulu'nun bahçesindeki Atatürk heykel ve büstlerine boya ile hakaret içerikli yazılar yazan G.D., dün gece yarısı polis tarafından yakalandı.

DHA'nın haberine göre, kurulan özel polis ekiplerince yakalanan G.D.'nin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. G.D.'nin, görüntülerde yüzünü gizlemeye çalışarak okulların bahçelerine girdiği ve sokaklarda yürüdüğü anlar yer aldı. Görüntülerde ayrıca polisin, G.D.'nin evine gidişi ve evde yaptığı aramalar da yer aldı.

'YENİDEN HAZIRLAYIP, İSTANBUL'A GİDECEKTİM'

Polis, yazlık konutunda yakaladığı G.D.'nin kullandığı otomobilinin de plakasını değiştirdiğini ve aracına sahte bir plaka da taktığını belirledi. Polis ekiplerini karşısında görünce şaşkınlık yaşadığı öğrenilen G.D.'nin, görüntülerde, "Yeniden hazırlayıp, İstanbul'a gidecektim, ne çabuk buldunuz" dediği görüldü.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde soruşturması devam eden G.D. için 4 gün ek gözaltı süresi alındı.

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