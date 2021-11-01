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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İşten çıkarılmakla tehdit edilmişti! Cinayet işledi... - Haberler
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'İşten çıkarılma tehdidi' tartışması cinayetle bitti! Sokak ortasında başından vurdu

İzmir'in Kınık ilçesinde H.D. ile iddiaya göre çalıştığı maden fabrikasında çıkarılmakla kendisini tehdit eden Esat Oğuz sokakta karşılaştı. İkili arasında yine aynı konu nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada tüfekle başından vurulan Esat Oğuz olay yerinde hayatını kaybetti

Son dakika: İşten çıkarılmakla tehdit edilmişti! Cinayet işledi... - Haberler
'İşten çıkarılma tehdidi' tartışması cinayetle sonlandı
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İHA

İHA'nın haberine göre olay, dün saat 00.45 sıralarında ilçeye bağlı Aşağı Mahallesinde bulunan Pekmez Pazarı Camii önünde meydana geldi. İddiaya göre, özel bir madencilik firmasında çalışan, evli ve iki çocuk babası H.D. (32) ile kendisini işten çıkarılmakla tehdit ettiği öne sürülen Esat Oğuz (35) ile karşılaştı.

İkili arasında başlayan sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada H.D., av tüfeğiyle Esat Oğuz'a ateş açtı. Oğuz, başına isabet eden mermilerle kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Esat Oğuz'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayetin işlendiği yerde olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaparken, Oğuz'un cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Kınık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

TÜFEKLE BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından polisi arayan şüpheli H.D., olayda kullandığı tüfekle birlikte gözaltına alındı. H.D.'nin emniyetteki ilk ifadesinde, maktulün evinin yanına gelerek kendisini işten çıkarılma konusu ile ilgili tehdit ettiğini ve dayanamayıp Esat Oğuz'u tüfekle vurduğunu söylediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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