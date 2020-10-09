İstinaf'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret kararı

Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

Ankara 46. Asliye Ceza Mahkemesi, Erdoğan’a hakaret eden bir kişiye, Türk Ceza Kanunu’nun 299. maddesinde düzenlenen “cumhurbaşkanına hakaret” suçundan değil, 125. maddedeki “hakaret” suçundan 5 ay hapis cezası verdi. “16 Nisan 2017’deki referandumdan sonra cumhurbaşkanının tarafsızlığının hukuken ortadan kalktığına” savunan hakim, “sanığın Erdoğan’a Cumhurbaşkanlığı sıfatıyla yaptığı icraatlarından dolayı değil, siyasi bir kişilik, parti başkanı olarak gerçekleştirdiği eylemler nedeniyle hakaret suçunu işlediğini” belirtti.

AVUKAT AYDIN İSTİNAF’A TAŞIDI

Bu karar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Avukatı Hüseyin Aydın tarafından İstinaf’a taşındı. Aydın, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne verdiği dilekçede; sanığın ilk seçilmiş cumhurbaşkanı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onurunu, kişiliğini, saygınlığını ve itibarını hedef alarak, atılı suçu işlediğini belirtti. Aydın, Cumhurbaşkanının partili olmasının cumhurbaşkanına hakaret suçunun oluşmasına mani olmadığını kaydetti. Avukat Aydın bu gerekçelerle; sanığın “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan cezalandırılması gerektiğini vurguladı.

İSTİNAF KARARI KALDIRDI

Duruşma açan İstinaf Mahkemesi, tarafları dinledikten sonra kararını açıkladı. Sanık hakkında “hakaret” suçundan ceza veren yerel mahkemenin kararı kaldırıldı. İstinaf Mahkemesi, sanığın “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. İstinaf’ın kararıyla; “Cumhurbaşkanının partili olmasının cumhurbaşkanına hakaret suçunun oluşmasına engel teşkil etmediği” tescil edilmiş oldu.