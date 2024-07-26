İsveç merkezli uyuşturucu çetesi lideri İstanbul'da yakalandı!
Kırmızı bültenle aranan İsveç merkezli uyuşturucu çetesi lideri Alexander G., İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı
Giriş: 26.07.2024 - 10:04 Güncelleme: 26.07.2024 - 10:04
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan İsveç merkezli uyuşturucu çetesi lideri Alexander G., İstanbul’da yakalandı.
DHA'nın haberine göre şüphelinin uyuşturucu madde ticaretinden dolayı 2022 yılında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.
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