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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: İsveçli çete lideri yakalandı!

        İsveç merkezli uyuşturucu çetesi lideri İstanbul'da yakalandı!

        Kırmızı bültenle aranan İsveç merkezli uyuşturucu çetesi lideri Alexander G., İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 10:04 Güncelleme: 26.07.2024 - 10:04
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        İsveçli çete lideri yakalandı!
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        Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan İsveç merkezli uyuşturucu çetesi lideri Alexander G., İstanbul’da yakalandı.

        DHA'nın haberine göre şüphelinin uyuşturucu madde ticaretinden dolayı 2022 yılında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

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