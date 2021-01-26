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İtalya Başbakanı Conte görevinden istifa etti. İtalya Cumhurbaşkanı'nın önümüzdeki günlerde siyasi parti liderleriyle görüşerek hükümet krizine çözüm seçeneklerini masaya yatırması bekleniyor.

Ülkede 13 Ocak'ta Italia Viva partisinin dörtlü koalisyondan ayrılması sonrasında hükümet krizi başlamıştı.

Conte'nin, Adalet Bakanı Alfonso Bonafede için Senato'da yapılacak oylamada hükümetinin azınlıkta kalma ihtimalinin belirmesi üzerine istifayı gündeme aldığı belirtildi.

Conte'nin kendi liderliğinde parlamentoda daha sağlam bir koalisyon kurulması ve bu konuda istişareleri Cumhurbaşkanının yapabilmesi için istifa ettiği belirtiliyor.