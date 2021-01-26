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HaberlerDünyaSON DAKİKA: İtalya Başbakanı Giuseppe Conte istifa etmeyi düşünüyor!
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İtalya Başbakanı Giuseppe Conte istifa etmeyi düşünüyor!

İtalya'da 13 Ocak'ta dörtlü koalisyonun bozulmasıyla başlayan hükümet krizinde yeni bir evre yaşanacak. İtalya Başbakanı Conte'nin bakanlar kurulunu toplayarak, istifa edeceğini açıklayacağı aktarıldı

SON DAKİKA: İtalya Başbakanı Giuseppe Conte istifa etmeyi düşünüyor!
İtalya Başbakanı istifa edecek!
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AA

İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte'nin bakanlar kurulunu toplayarak, kabinesine istifa etme düşüncesini açıklayacağı bildirildi.

Ülkede 13 Ocak'ta dörtlü koalisyonun bozulmasıyla başlayan hükümet krizinde yarın yeni bir evreye girilmesi bekleniyor.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bakanlar kurulunun yarın sabah toplanacağı belirtilerek, "Başbakan Giuseppe Conte, istifa etmek için Cumhurbaşkanlığına gitme isteğini bakanlarına açıklayacak. Başbakan Conte, kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile görüşecek." ifadeleri kullanıldı.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Italia Viva partisinin koalisyondan ayrılması sonrasında Senato'daki çoğunluğu riske giren Conte'nin, Adalet Bakanı Alfonso Bonafede için Senato'da yapılacak oylamada hükümetinin azınlıkta kalma ihtimalinin belirmesi üzerine istifayı gündeme aldığı belirtildi.

Conte'nin kendi liderliğinde parlamentoda daha sağlam bir koalisyon kurulması ve bu konuda istişareleri Cumhurbaşkanının yapabilmesi için istifa edeceği belirtiliyor.

Salgın kriziyle mücadele eden İtalya'nın bir de siyasi kriz yaşamaması için yılbaşından beri hükümet üstündeki belirsizliğin bir an önce kalkmasına dair mesajlar veren Cumhurbaşkanı Mattarella'nın yarın nasıl bir tavır takınacağı merak konusu.

Mattarella'nın, Başbakan Conte'nin istifasını kabul etmesi durumunda, parlamentoda temsil edilen siyasi partilerle yeni hükümet için istişareleri başlatabileceği ya da vakit kaybetmeden Conte'yi yeniden daha geniş destekli bir hükümet kurmakla görevlendirebileceği senaryoları basında yer aldı.

KOALİSYON ORTAKLARI CONTE'NİN ARKASINDA

Koalisyonun büyük ortaklarından 5 Yıldız Hareketi (M5S) ile Demokratik Parti'den (PD),Conte'nin "3. Conte Hükümeti"ni kurmasına dair mesajlar gelirken, muhalefetteki sağ partiler ise seçime gidilmesi çağrılarını yineledi ancak, M5S ve PD'nin Senato'daki sandalye sayısı salt çoğunluk için yetmiyor.

Kamuoyu yoklamalarında birinci parti olarak çıkan aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini, Conte'nin daha önce istifa etmesi gerektiğini savunurken, bu noktada halka gidilmesi gerektiğini ifade etti.

2. CONTE HÜKÜMETİ

M5S, PD, Özgürler ve Eşitler'in (LeU) üçlü koalisyon olarak başladığı, PD'nin bölünüp içinden Iv'nin çıkmasıyla dörtlü koalisyona dönüşen "2. Conte Hükümeti", yine Giuseppe Conte liderliğindeki M5S ile aşırı sağcı Lig Partisinin oluşturduğu koalisyon hükümetinin yerine 5 Eylül 2019'da kurulmuştu.

Koalisyonun küçük ortaklarından Iv, 13 Ocak'ta Avrupa Birliği'nden gelecek kurtarma fonuna ilişkin başbakanlığın hazırladığı planı ve Conte'yi sert şekilde eleştirerek hükümetten çekilmişti. Bu çekilmeyle başlayan hükümet krizinde, 2. Conte Hükümeti 18 Ocak'ta parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinden salt çoğunlukla, 19 Ocak'ta üst kanat Senatodan ise salt çoğunluk olmadan güvenoyu almıştı. Senato'da salt çoğunluğun olmaması hükümetin, bazı komisyonlarda azınlığa düşmesine yol açmıştı. Conte ve diğer koalisyon ortakları, 20 Ocak'tan bu yana hükümeti, parlamentoda güçlendirecek ortak arayışına girmiş ancak temaslardan bir sonuç alamamıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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