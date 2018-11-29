İtalyan devletinin haber kanalı Rainews, orta bölgedeki Fiuggi kentinde akıl sağlığıyla ilgili sorunları olan bir erkeğin 20 öğrenciyi rehin aldığını duyurdu. Polisin rehine kurtarma operasyonuyla saldırgan yakalandı.

Rainews'a göre Fiuggi kentinde iş bulma merkezinin müdürüne saldıran 28 yaşındaki bir erkek, daha sonra 20 öğrenciyle birlikte kendini sınıfa kilitledi. Olaya müdahale eden polis, olay yerinde saldırganı yakalayıp gözaltına aldı.

28 yaşındaki saldırganın akıl sağlığıyla ilgili sorunları olduğu belirtildi.

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