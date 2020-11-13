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Son dakika haberler... İtalya'da Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte 40 bin 902 yeni vaka kaydedildi

Son dakika: İtalya'da en yüksek günlük vakaya ulaşıldı! - Haberler
AA

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, bugünkü 40 bin 902 kişiyle, salgının başladığı şubat ayından beri ülkede bir günde kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

AA'nın haberine göre, böylece salgın başından bu yana virüs kapan kişi sayısı toplam 1 milyon 107 bin 303 oldu. Aktif Kovid-19 hasta sayısı 663 bin 926'ya, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 3 bin 230'a çıktı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 550 artarak, 44 bin 139'a yükseldi. İyileşenlerin sayısı ise 11 bin 480 artarak, 399 bin 238 oldu.

Bu arada, İtalya Tabipler Birliği, Cenova'da bir doktorun daha Kovid-19'dan yaşamını yitirmesiyle salgında ölen doktor sayısının 189'a ulaştığını açıkladı.

5 BÖLGENİN RİSK SEVİYESİ ARTIRILIYOR

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Sağlık Bakanı Roberto Speranza’nın bu akşam Campania ve Toskana bölgelerinin orta riskli sarı kategoriden, çok yüksek riskli kırmızı kategoriye, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia ve Marche bölgelerinin de sarıdan, orta-yüksek riskli turuncu kategoriye alındığına dair kararı imzalayacağı belirtildi.

Campania Bölgesi’nin merkez şehri Napoli’nin belediye başkanı Luigi De Magistris, Bakan Speranza ile görüştüğünü ve Campania'nın da 15 Kasım'dan itibaren kırmızı bölge olacağının kendisine söylendiğini açıkladı.

Buna göre, yayılmanın yüksek ve hastane kapasitelerinin yoğun baskı altında olduğu kırmızı ve turuncu bölgelerde, acil durumlar haricinde şehirlerarası seyahat yasağı, bölgeye giriş-çıkış yasağı uygulanacak. Tüm restoranlar sadece paket servis için açık olacak ve AVM’ler kapalı tutulacak.

Sadece gıda ürünleri satan yerler ve eczaneler açık kalacak. İlk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitim sürecek, lise ve yüksek öğrenimde uzaktan eğitime geçilecek.

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