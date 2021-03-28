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İtalya'da polis helikopteri havalanırken kaza yaptı!

İtalya'nın Bolzano kentinde eğitim uçuşu için kalkışa hazırlanan polis helikopteri, henüz tespit edilemeyen bir arıza nedeniyle kalkış sırasında kaza yaptı

SON DAKİKA: İtalya'da polis helikopteri havalanırken kaza yaptı! - Haberler
İtalya'da helikopter havalanırken kaza yaptı!
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İHA

İtalya’nın Bolzano kentinde polis helikopterinin kalkış sırasında kaza yaptığı, mürettebatın yara almadan kurtulduğu belirtildi.

İtalya’nın kuzeyindeki Bolzano kentinde havaalanında eğitim uçuşu için kalkışa hazırlanan AW169 tipi helikopter, henüz tespit edilemeyen bir arıza nedeniyle kendi etrafında döndükten sonra sağa doğru yattı.

İtalyan polisine ait helikopterin pervanesi parçalanırken, 2 pilotun kazayı yara almadan atlattığı belirtildi.

Güvenlik güçleri kazanın nedenini araştırıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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