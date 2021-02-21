SON DAKİKA: İtalya'daki Etna Yanardağı bir kez daha faaliyete geçti! - Haberler

Etna Yanardağı bir kez daha faaliyete geçti! 0:00 / 0:00

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İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'da şiddetli volkanik patlamalar meydana geldi.

Sicilya Adası'nda 3 bin 326 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı'nda ocak ayından sonra ilk kez 16 Şubat günü gözlenen volkanik faaliyet bu gece saatlerinde yeniden başladı.

Geçtiğimiz günlerde de Etna yanardağının güneydoğu kraterinde bir dizi şiddetli volkanik patlama yaşanmış ve buna bağlı olarak lav akışı gözlenmişti.

İtalyan basınında da güçlü volkanik patlamalarla lav püskürten Etna'dan çıkan dumanın geniş bir alana yayıldığı ifade edildi. Bu nedenle Katanya kenti ve çevresinde yer yer kül yağmuru oluştuğu belirtilmişti.

Etna'daki patlamalar neticesinde oluşan yoğun duman ve kül bulutları, hava trafiğinin de aksamasına yol açtı. Katanya'nın Fontanarossa havaalanında acil durum ilan edilerek tüm uçuşlar durdurulmuştu.