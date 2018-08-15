İtalya'nın Cenova kentinde bulunan Morandi Köprüsü'nde yaşanan faciada bilanço ağırlaşıyor.

İtalyan polisinden yapılan açıklamada, gece boyu enkazda arama çalışmalarının sürdüğü ve ölü sayısının en az 35 olduğu belirtildi. Polis sözcüsü bu sayının artmasından endişe ettiklerinmi belirtti.

50 metre yüksekliğindeki Morandi Köprüsü'nün bir bölümü dün öğlen saatlerinde çökmüştü. Köprüde yaşanan çökme sırasında 35 aracın köprü üzerinde bulunduğu ifade edildi.

Köprünün yapısal bir sorun nedeniyle çökmüş olabileceği ancak olayda şiddetli yağmurun da etkili olduğu düşünülüyor.

Polcevera Viyadükü olarak da bilinen köprünün inşaatı 1962'de başladı ve 1968'de tamamlandı. 1963 - 1967 arasında Societa Italiana per Condotte d'Acqua tarafından yapıldı açılışı 4 Eylül 1967 yılında yapıldı. Bin 100 metre uzunluğundaki yapı, yerden 45 m yüksekliğinde, 3 adet 90 metrelik betonarme kolonu bulunuyordu.

Köprü yapıldığı günden bu yana sorunluydu ve bir çok tadilattan geçti. Condotte 1880 yılında kurulmuş bir şirket. 23 Temmuz 2018'de konkordato talebinde bulundu. Şimdiye kadar Avrupa'da inşa edilen ilk kablolu beton köprü olduğu söyleniyor. Morandi Köprüsü alışveriş merkezleri, fabrikalar, bazı yerleşim yerleri, Cenova-Milano tren hattı ve bir nehrin üzerinden geçiyor. Türkiye'nin en önemli barajlarından olan Karakaya Barajı da yine Condotte tarafından yapılmıştır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ