AA

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte 26 bin 831 yeni vaka kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 26 bin 831 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece ülkede salgının başladığı şubattan bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı. Salgın başından bu yana virüs kapan kişi sayısı toplam 616 bin 595 oldu.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı da 299 bin 191'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 1651'e yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 217 artarak, 38 bin 122'ye çıktı. Ülkede son üç gündür günlük ölen sayısı 200'ün üzerinde seyrediyor.

İyileşenlerin sayısı ise 3 bin 878 artarak, 279 bin 282 oldu.

Bu arada, Başbakan Giuseppe Conte, Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşmada, aldıkları son önlemlerin, belirsiz ve ani yayılmayı önlemek için olduğunu buldu.

İNGİLTERE'DE SON DURUM

İngiltere'de koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs salgınında son 24 saatte 23 bin 65 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 942 bin 275'e ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saatte 280 kişinin daha virüs nedeni ile hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 45 bin 955'e yükseldi.

Koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla ülke çapında uygulanan yerel kısıtlamaları genişleten İngiltere hükümeti, Oxford şehrinde Cumartesi gününden itibaren kısıtlamaların "orta" seviyeden "yüksek" seviyeye taşınacağını duyurdu. Kademeli yerel kısıtlamalara göre orta seviyedeki kısıtlama bölgelerinde iç ve dış mekanlarda 6 kişiden fazla grupların toplanması yasak olurken, bar ve restoranların yerel saatle 22.00'de kapatılması gerekiyor.

Cumartesi gününden itibaren "yüksek" seviyedeki kısıtlamaların uygulanmaya başlayacağı Oxford'da orta seviyedeki kısıtlamalara ek olarak, farklı hane bireylerinin kapalı mekanlarda buluşmaları tamamen yasaklanacak. Yalnızca Oxford şehir bölgesini kapsayacak olan yüksek seviye kısıtlamaların Oxfordshire bölgesi genelinde artırılması bekleniyor.



