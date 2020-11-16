İtalya ve İspanya'nın koronavirüs tablosunda son durum!

AA

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, ölenlerin sayısı son 24 saatte 504 artarak 45 bin 733'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 27 bin 354 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Salgının başlangıcından Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 1 milyon 205 bin 881 oldu.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 717 bin 784'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 3 bin 492'ye çıktı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 504 artarak, 45 bin 733'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 21 bin 554 artarak 442 bin 364 oldu.

"YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNİN ÜZERİNDE BASKI YOK"

Sağlık Bakanı Roberto Speranza La Stampa gazetesine verdiği demeçte, ülke genelinde uyguladıkları 3 aşamalı risk ve buna uygun tedbir stratejisinin işlediğini görmek bakımından önlerindeki 7 ila 10 günlük sürecin belirleyici olacağını söyledi.

Acil Tedarik Komiseri Domenico Arcuri de yaptığı açıklamada, "İtalya'da mart ayında 5 bin 179 yoğun bakım yatağımız vardı ve salgın zirve yaparken hasta sayımız yaklaşık 7 bindi. Bugün ise yoğun bakım ünitelerinin sayısını artırdık ve yaklaşık 10 bine çıkardık. Bu sayı gelecek ay 11 bin 300 olacak. Bugün yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise 3 bin 400 civarında. Dolayısıyla yoğun bakım üniteleri üzerinde baskı yok." ifadelerini kullandı.

İSPANYA'DA SON DURUM

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında geçtiğimiz haftalara nazaran yeni vaka ve ölü sayısında düşüş görülürken, son 3 günde 484 kişinin hayatını kaybettiği ve 38 bin 273 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığının hafta sonunda Kovid-19 ile ilgili veri yayınlamamasından dolayı üç gün sonra güncellenen rakamlarda, ölü sayısının 484 arttığı görüldü.

Son 7 günde 1082 kişinin salgından öldüğünü ve toplam sayının 41 bin 253'e çıktığını bildirildi.

Ayrıca cuma günü 1 milyon 458 bin 591 olarak açıklanan toplam vaka sayısının 38 bin 273 artışla 1 milyon 496 bin 864'e çıktığı kaydedildi.

Diğer yandan Kovid-19'a karşı mücadele için oluşturulan sağlık komisyonunun başında olan, Acil Sağlık Hizmetleri ve Uyarılar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon, düzenlediği günlük basın toplantısında, "Yeni vaka sayıları düşüş aşamasında olsa da halen çok yüksek." dedi.

Simon, "Son 14 günde her 100 bin kişide Kovid-19 vakası görülme ortalaması 470. Ölüm oranı da yüzde 1 civarında. Salgında ilk dalgada gözlemlediğimizin çok altında." bilgisini paylaştı.

Kovid-19'a karşı 25 Ekim'den bu yana olağanüstü halin (OHAL) ilan edildiği İspanya'da, 17 özerk bölgeye göre değişiklik gösteren serbest dolaşım kısıtlamaları, gece sokağa çıkma yasağı, 6 özerk yönetimde bar ve restoranların sadece eve sipariş için açık tutulmalar, amatör spor müsabakalarının ertelenmesi, en fazla 6 kişiye toplanma izni verilmesi gibi önlemler uygulanıyor.

PORTEKİZ'DE GÜNLÜK ÖLÜ SAYISINDA REKOR ARTIŞ

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 91 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 bin 996 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede salgının başlamasından bu yana en yüksek günlük ölü sayısına ulaşıldı.

Ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 472'ye, toplam vaka sayısı da 225 bin 672'ye çıktı.

Portekiz'de 9 Kasım'da uygulanmaya başlanan OHAL kapsamında salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirilip, halktan zorunlu olmadıkça gece sokağa çıkmaması isteniyor.