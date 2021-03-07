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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: İtfaiye aracı ile işçi servisi çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı - Haberler
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Son dakika haberler... Yangına giden itfaiye aracıyla servis minibüsü çarpıştı, 1 işçi hayatını kaybetti

Eskişehir'de bir binada çıkan yangına müdahaleye giden itfaiye ekibi, fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsüyle çarpıştı. Kazada fabrika işçilerinden Satılmış Durgut (47) hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, sosyal medya hesabından kazayı duyurarak baş sağlığı mesajı yayınladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Son dakika: İtfaiye aracı ile işçi servisi çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı - Haberler
DHA

Kaza, sabah 06.00 sıralarında 71 Evler Mahallesi Tarih Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yılmazcan Sokak´ta boş bir binada çıkan yangına müdahale için yola çıkan Metin Ersoy´un (45) kullandığı 26 B 1390 plakalı itfaiye aracı, fabrika işçilerini taşıyan Hakan Yapar (47) idaresindeki 26 S 0713 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

1 İŞÇİ ÖLDÜ 11 KİŞİ YARALANDI

DHA'nın haberine göre, kazada ağır yaralanan fabrika işçisi Satılmış Durgut, Şehir Hastanesi´nde hayatını kaybetti. 3´ü itfaiye eri olmak üzere , diğer yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırıldı.

BAŞKAN BÜYÜKERŞEN´DEN MESAJ

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, sosyal medya hesaplarından baş sağlığı dileğinde bulundu. Büyükerşen, mesajında "Yangına müdahaleye giden itfaiye aracımızla fabrika servis aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 8 vatandaşımızın yaralandığını üzülerek öğrendim. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah´tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.

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