DHA

Kaza, sabah 06.00 sıralarında 71 Evler Mahallesi Tarih Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yılmazcan Sokak´ta boş bir binada çıkan yangına müdahale için yola çıkan Metin Ersoy´un (45) kullandığı 26 B 1390 plakalı itfaiye aracı, fabrika işçilerini taşıyan Hakan Yapar (47) idaresindeki 26 S 0713 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

1 İŞÇİ ÖLDÜ 11 KİŞİ YARALANDI

DHA'nın haberine göre, kazada ağır yaralanan fabrika işçisi Satılmış Durgut, Şehir Hastanesi´nde hayatını kaybetti. 3´ü itfaiye eri olmak üzere , diğer yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırıldı.

BAŞKAN BÜYÜKERŞEN´DEN MESAJ

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, sosyal medya hesaplarından baş sağlığı dileğinde bulundu. Büyükerşen, mesajında "Yangına müdahaleye giden itfaiye aracımızla fabrika servis aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 8 vatandaşımızın yaralandığını üzülerek öğrendim. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah´tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.