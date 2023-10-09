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        Haberler Gündem Politika Son dakika: İYİ Parti Ankara il teşkilatı, Meral Akşener'e destek açıklaması yaptı

        İYİ Parti Ankara il teşkilatı, Meral Akşener'e destek açıklaması yaptı

        İYİ Parti Ankara İl Teşkilatı, Genel Başkan Meral Akşener'e destek verdi. İl Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, "81 ilde kendi adaylarımızla hür ve müstakil siyasetimizle tek başımıza, milletimizin huzuruna çıkacağımıza ve Genel Başkanı'mızın her zaman bir adım arkasında duracağımıza söz veriyoruz" denildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 13:27 Güncelleme: 09.10.2023 - 13:27
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        Ankara teşkilatından Akşener'e destek
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        İYİ Parti Ankara İl Teşkilat Başkanı Akif Sarper Önder, İYİ Parti Ankara ilçe başkanları ile Genel Başkan Meral Akşener'e destek açıklaması yaptı.

        Önder ve ilçe başkanları, parti genel merkezinin ek binasının önünde açıklama yaptı.

        İYİ Parti Ankara İl Teşkilat Başkanı Önder, gazetecilere yaptığı açıklamada, milletten değil, pazarlıktan medet uman ittifak siyasetini reddettiklerini belirterek, "Önüne gelenin siyasi çıkarlarına göre manevra yapmaya kalktığı Türk milliyetçiliğinin gür sesini duyuracağımıza, 81 ilde kendi adaylarımızla hür ve müstakil siyasetimizle tek başımıza, milletimizin huzuruna çıkacağımıza ve Genel Başkanı'mızın her zaman bir adım arkasında duracağımıza söz veriyoruz." dedi.

        Türk milletine hak ettiği bir seçenek sunmak için "kibrin yüksek dağlarıyla mücadeleye çıktıklarını" söyleyen Önder, şunları kaydetti:

        "Türk milletine, asaletine yakışır bir gelecek sunmak için batılın kör karanlığıyla mücadeleye çıkıyoruz. Türk milletini zengin, güçlü ve mutlu bir Türkiye'ye kavuşturmak için vasatlık dipsiz kuyusuyla mücadeleye çıkıyoruz. 85 milyon Türk milletine, hür ve müstakil İYİ Parti'yi göstermeye geliyoruz. Ankara teşkilatları olarak hür ve müstakil İYİ Parti'yi göstermeye, 81 ilde tek başımıza milletin karşısına çıkmaya hazır olacağımızı, Genel Başkanı'mız ve partimizin yanında tam destek verdiğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."

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