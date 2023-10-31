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        İYİ Parti'de görev değişikliği

        İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İYİ Parti'de yaşanan görev değişikliklerini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2023 - 10:43 Güncelleme: 31.10.2023 - 10:44
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        İYİ Parti'de görev değişikliği
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        İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Ümit Özlale, seçim çalışmaları nedeniyle parti içerisindeki Genel Başkan Yardımcılığı görevinden ayrıldı. Diğer yandan başkanlıklarda değişiklik oldu.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, X'ten yaptığı açıklamada İYİ Parti'deki görev değişiklikleri hakkında açıklama yaptı. Zorlu şu ifadeleri kullandı:

        "Yaklaşık üç yıldır partimizin Kalkınma Politikaları Başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Sayın Ümit Özlale, bilindiği üzere 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayımız olarak ilan edilmiştir.

        Görev süresi boyunca ülkemiz için çok önemli projeler geliştiren Sayın Özlale, yaklaşan yerel seçimlerde İzmir için de büyük bir proje seferberliğine hazırlanmaktadır.

        Bu çerçevede, seçime kalan sınırlı süreyi dikkate alarak; kalan beş ayda yalnızca İzmir'deki seçim kampanyasına odaklanabilmek için Genel Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılma isteğini Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e sunmuş ve söz konusu talep Genel Başkanımızca da uygun bulunmuştur.

        Birlikte alınan bu karar doğrultusunda Başkanlık Divanımızda; Kalkınma Politikaları Başkanlığı yerine, Sanayi ve Teknoloji Başkanlığımız kurulmuş olup bu göreve Genel Başkan Yardımcımız Sayın M. Cem Özdemir getirilmiştir. Ayrıca Sayın Özdemir'den boşalan Mali İşler Başkanlığı görevi de vekâleten Seçim İşleri Başkanımız Sayın Sedat Aksakallı tarafından yürütülecektir."

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