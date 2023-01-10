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İYİ Parti'den dokunulmazlık açıklaması: Karma komisyona katılmayacağız

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Lütfü Türkkan ve CHP'li Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlık dosyaları ile ilgili, "İYİ Parti olarak karma komisyonda olmayacağız, katılmayacağız" dedi

Son dakika: İYİ Parti'den dokunulmazlık açıklaması: Komisyona katılmayacağız
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Habertürk Ankara

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, yaptığı açıklamada, "Bir randevu talebi var AK Parti tarafından. Aynı takvime gelen başka bir şey de var. Lütfü Türkkan ve Ali Mahir Başarır ile ilgili dokunulmazlıklarının görüşüleceği durumu. Konuyla ilgili temaslarımız sürüyor. Dokunulmazlıkların kaldırma talebini adaletsiz ve hukuksuz buluyoruz." dedi.

Dervişoğlu, şöyle devam etti: "Takvim açısından siyasi nezaketsizlik olarak görüyoruz. Bu talebe ret kararı verdik. Benzer suçlardan hakkında fezleke hazırlanan AK Parti milletvekilleri var. Türkkan ve Başarır'ın dokunulmazlık fezlekeleri için Anayasa ve Adalet Komisyonu toplanacak. Bunlar usulsüz uygunsuz davranışlardır. İYİ Parti olarak karma komisyonda olmayacağız, katılmayacağız."

CHP ve İYİ Parti, AK Parti'nin başörtüsü düzenlemesi için randevu talebine olumsuz yanıt vermişti. Ret gerekçesinde CHP'li Ali Mahir Başarır ve İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlık dosyaları olduğu belirtilmişti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN DA TEPKİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Öyle bir noktaya geldik ki tehdit ediyorlar. Gücü elinde tutan tehdit etmeye başlıyor. 'Dokunulmazlığınızı kaldırırız' diyorlar. Ali Mahir Başarır ve Lütfü Türkkan. Açık ve net söylüyorum bizim, CHP'lilerin, milletvekillerinin ben dahi dokunulmazlıklarını kaldırmazsanız namertsiniz. Biz kul hakkı yemedik ki korkalım. Düşüncelerimizden ötürü mü yargılamak istiyorsanız, yargılayın. Yolsuzluk yapmadık ki korkalım, sizler gibi değiliz. Sizlere de benzemek istemiyoruz. Hesap verilecekse korkmayız. Parlamentonun geleneklerini ayaklar altına alıyorlar. Korkmuyoruz, korkmayacağız. İnandığımız yolda kararlılıkla yürüyeceğiz, yürüyeceğiz, yürüyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Fotoğraf: AA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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