İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, "Genel seçimlerde bazı il başkanlarımız milletvekili adayı olabilmek için istifa etmişti. Bu nedenle de o illerde il başkanı vekili yer alıyor. Bundan dolayı istifaları istenerek atanacak yeni il başkanıyla yerel seçimlere daha hazır hale getirilmesi sağlanacaktır" dedi.



Seçim bölgesi Kayseri'deki çalışmalarını sürdüren Milletvekili Ataş, Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Parti ve ülke gündemi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Ataş, parti il başkanlarının istifasının istenme nedeninin 'yerel seçimlere hazırlık' olduğunu ifade etti. 24 Haziran seçimleri sonrası parti Genel Başkanı Meral Akşener'in parti oylarını istediği çıtaya çıkaramadığı için partiyi genel kurula götürdüğünü, bununla da diğer siyasi liderlere demokrasi dersi verdiğini söyledi. Parti merkezinin 81 il teşkilatlarına gönderdiği İl Başkanlarının istifalarının istenmesi olayının ise bir takım çevreler tarafından yanlış algılandığını ifade ederek, "Genel seçimlerde bazı il başkanlarımız milletvekili adayı olabilmek için il başkanlıkların istifa etmişti. Bu nedenle de o illerde il başkanı vekili yer alıyor. Bundan dolayı İl Başkanlarının istifası istenerek atanacak yeni il başkanıyla yerel seçimlere daha hazır hale getirilmesi sağlanacaktır" dedi.

İYİ PARTİ KOCAELİ İL YÖNETİMİ DE İSTİFASINI VERDİ

İYİ Parti Genel Merkezi'nin çağrısı üzerine İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Serdar Kaman ve yönetim kurulu üyeleri, partilerinden istifa etti. İYİ Parti'de ülke genelindeki teşkilatlarında yapılacak revizyon için bütün il başkanları ve yönetimlerinin istifası istendi. Kocaeli'deki İYİ Parti yönetimi de bu çağrıya uyup İl Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri istifa etti. Konuşmasına il başkanı olarak son basın açıklaması olduğunu söyleyerek başlayan Serdar Kaman, İstifa etmemin nedeni bütün ülkede il başkanları yönetimleri ve disiplin kurulu üyelerinin genel merkez tarafından istifası istenmiş olmasıdır. Bunun temel nedeni ise yenilenme ihtiyacının doğmuş olmasıdır. Biz de yönetim olarak istifa ettik. Şu an yönetim düşmesi için imza topluyoruz. İmza toplanınca dernekler masasına ileteceğim. Yönetim düşmüş olacak. Ben de bugün itibariyle istifa ediyorum. Önümüzde ki hafta istifa edenlerin yerine yeni yönetim gelecek. dedi.

'İLÇELERDE DE İSTİFA SÜRECİ YAŞANACAK'

İlçelerde de istifa süreci yaşanacağını belirten Kaman, İlçelerde ki yenilenme prosedürleri farklı olacak. İl başkanları tamamlandıktan sonra ilçeler değişecek. Bazı ilçeler görevine devam edecektir. Yerel seçimlere yenilenmiş olarak gireceğiz. İnşallah yapılan bu çabalar emekler hem partimize hem de Türkiye'mize hayırlı olur. diye konuştu.

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