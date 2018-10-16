İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlar vatandaşın cebini yakıyor. Faturalardaki yüksek artış, vatandaşı borç sarmalına sürüklüyor. Bu sıkıntılı dönemde öncelikli olarak yerli ve yabancıya güven sağlanmalı. Türkiye bunu hak etmiyor" dedi.

Akşener, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuştu.

Akşener, konuşmasında "Türkiye canımız pahasına koruyacağımız bir emanettir. Biz bu emanete talibiz. Türkiye bizim kaderimizdir. Razıyız ve gönüllüyüz. Vatandaşın her sorununu takip etmeye devam edeceğiz" dedi.

Döviz kurundaki dalgalanma hakkında konuşan Akşener, "Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlar vatandaşın cebini yakıyor. Faturalardaki yüksek artış, vatandaşı borç sarmalına sürüklüyor. Bu sıkıntılı dönemde öncelikli olarak yerli ve yabancıya güven sağlanmalı. Türkiye bunu hak etmiyor. Emekliye, sabit ücretliye zam yapın diyoruz, ses yok. Elektrik faturasından TRT payını kaldırın diyoruz, ses yok" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ