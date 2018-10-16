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Son dakika: Akşener: Türkiye bizim kaderimizdir

Son dakika... İYİ Parti lideri Meral Akşener grup toplantısında konuştu. Akşener, "Türkiye canımız pahasına koruyacağımız bir emanettir. Biz bu emanete talibiz. Türkiye bizim kaderimizdir. Razıyız ve gönüllüyüz" dedi

16.10.2018 - 09:47 | Güncelleme: HABERTURK.COM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlar vatandaşın cebini yakıyor. Faturalardaki yüksek artış, vatandaşı borç sarmalına sürüklüyor. Bu sıkıntılı dönemde öncelikli olarak yerli ve yabancıya güven sağlanmalı. Türkiye bunu hak etmiyor" dedi.

Akşener, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuştu. 

Akşener, konuşmasında "Türkiye canımız pahasına koruyacağımız bir emanettir. Biz bu emanete talibiz. Türkiye bizim kaderimizdir. Razıyız ve gönüllüyüz. Vatandaşın her sorununu takip etmeye devam edeceğiz" dedi.

Döviz kurundaki dalgalanma hakkında konuşan Akşener, "Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlar vatandaşın cebini yakıyor. Faturalardaki yüksek artış, vatandaşı borç sarmalına sürüklüyor. Bu sıkıntılı dönemde öncelikli olarak yerli ve yabancıya güven sağlanmalı. Türkiye bunu hak etmiyor. Emekliye, sabit ücretliye zam yapın diyoruz, ses yok. Elektrik faturasından TRT payını kaldırın diyoruz, ses yok" ifadelerini kullandı.

 

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YORUMLAR 3
  • Misafir 5 dakika önce
    Türkiye Evimiz Meral Annemiz.
  • Misafir 9 dakika önce
    Sana kaldıysa vah ülkemin haline hocanmi ogretiyo
  • Misafir 37 dakika önce
    guzel ulkeye bu guzel insanlara yazik ediyorsunuz. milyonlarca kisi borc bataginda insanlr huzursuz mutsuz borc bataginda. normal sekilde beslenemiyorlar bile, devleti ihale vurgunlariyla soyanlara sesleniyorum! yeter artik çalmayin. bu milletin sabrini tasirirsaniz geri donusu olmaz.
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