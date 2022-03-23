Akşener'den yap-işlet-devret eleştirisi 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuşuyor. Akşener konuşmasına Muhsin Yazıcıoğlu'nu anarak başlarken, "2 gün sonra Türk siyasetinin dürüst evladı Muhsin Yazıcıoğlu'nun şahadetinin yıldönümü. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi.

Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıldönümünü kutlayan Akşener, "Memlekette kime sorsanız akla ilk gelen isim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Ancak Cuma namazları hutbelerinde nedense Atatürk gelmiyor. Hutbelerde onun adını anmamak için adeta özel bir çaba harcanıyor. Buradan Diyanet yetkililerine seslenmek istiyorum; ecdadımıza herkesten önce sizin vefa göstermeniz gerekmez mi? İstiklal kahramanlarına bir Fatiha'yı çok görmek ayıp değil mi? Yazıklar olsun hepinize" dedi.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ

"18 Mart'ta 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı yapıldı" diyen İYİ Parti lideri, "Biz bu taşın nasıl konulduğuyla da ilgiliyiz. Biz ranta karşıyız. O rant devletin hazinesinden çıkıyor. Çalışanlarımız, emeklilerimiz, esnafımız, çiftçilerimiz pahalılıkla, yoklukla mücadele ederken bay kriz milyonlarca doları rantın 5 atlısına ödüyor. Bizim karşı olduğumuz şey bu soygundur. Çelişkiler insanı bay kriz, 'Bu köprüler, yollar için milletin kesesinden 5 kuruş çıkmıyor' diyordu. Ancak Çanakkale Köprüsü açılışında kendisini yalanladı. 'Geçen 200 liracık verecek ama üzerini de devlet olarak biz tamamlayacağız' dedi. Gerçeği kendi sesinden itiraf etti. Bu arkadaşlar 246 milyon Euro'yu garanti ettiler" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener, "Ben neden köprü yaptınız' demiyorum. Ben Hong Kong ile Çin'i bağlayan köprünün maliyeti 360 milyon dolar iken bay krizin yaptırdığı köprünün maliyeti 900 milyon dolar diyorum. Biz milletimizin alın teriyle fedakarlıkla dolduğu Hazine'yi neden 5 müteahhitte peşkeş çekiyorsunuz diyorum" dedi.

İstanbul Şile ve Aydın'a yaptığı ziyaretlere ilişkin bilgi aktaran Akşener, "Turizmden tarıma birçok imkana sahip Aydın'da işsizlik, yoksulluk ve pahalılık almış başını gitmiş" diyerek vatandaşların sorunlarını gündeme getirdi.

"