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        Haberler Gündem Politika Son dakika: İYİ Parti lideri Akşener'den Yargıtay ve AYM arasındaki gerilime dair açıklamalar

        İYİ Parti lideri Akşener: AYM'nin kararı kesindir, siz neyi tartışıyorsunuz

        İYİ Parti lideri Akşener, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Yargıtay ve AYM arasındaki gerilime değinen Akşener, "Yargıtay 3.Ceza Dairesi'nin oluşturduğu hukuk dışı karar bir devlet krizine yol açmıştır. AYM'nin kararları kesindir. Siz hala neyi tartışıyorsunuz. Yargısal aktivizm diyerek neyi meşrulaştırmaya çalışıyorsunuz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2023 - 10:40 Güncelleme: 15.11.2023 - 11:09
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        "AYM'nin kararı kesindir, siz neyi tartışıyorsunuz"
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        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

        "KIBRIS TÜRK'TÜR TÜRK KALACAKTIR"

        "KKTC, Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye oldu. KKTC'nin bağımsızlığının nasıl da stratejik bir önemi olduğunu bir kez daha görüyoruz. KKTC halkına sevgi ve selamlarımızı gönderiyorum. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türk'tür Türk kalacaktır.

        DİYANET'E CUMA HUTBESİ ELEŞTİRİSİ

        Diyanet'e rağmen cuma hutbesinde Atatürk'ü anan hocalarımız oldu. Kendilerinden Allah razı olsun. Eğer bugün minarelerimizden ezanlar okunuyorsa, toprağımızın, malımızın canımızın güvenliği varsa bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz.

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        "DEVLET GELENEKLERİ HARAP EDİLDİ"

        Uzun bir zamandır hakkın ve hukukun üstünlüğü yerine güçlünün üstünlüğü şeklinde çok tehlikeli bir yere gidiyoruz. Önce sistem değişti, devlet gelenekleri harap edildi. Bugün de iktidarın gözü hukuka çevrildi. Daha önce AYM'nin kararına uymuyor saygı da duymuyorum diyen de kendisiydi. Son olarak Can Atalay kararıyla ilgili hukuk skandalları bir devlet krizine dönüştü.

        "MEVCUT ANAYASA'YA UYMANIZ GEREKİR"

        Yargıtay AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Hatta Meclis'e sopa gösterildi. Hukuk dışı bir duruma çözüm üretmek yerine anayasanın değiştirilmesine göz diktiler. Bu düpedüz bir siyasi fırsatçılıktır. Bundan siyasi rant devşirmeye çalışmak en hafif tabiriyle ayıptır. Anayasa değişikliğinden önce mevcut anayasaya uymanız gerekir.

        "AYM'NİN KARARLARI KESİNDİR"

        Hukuk devletinde keyfine göre kuralların dışına çıkacak bir fert veya organ yoktur olamaz. Yargıtay 3.Ceza Dairesi'nin oluşturduğu hukuk dışı karar bir devlet krizine yol açmıştır. AYM'nin kararları kesindir. Siz hala neyi tartışıyorsunuz. Yargısal aktivizm diyerek neyi meşrulaştırmaya çalışıyorsunuz. "

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