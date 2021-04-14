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İYİ Parti lideri Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhur İttifakı'na girip girmeyeceği konusunda, "Küçük ortak ve arkadaşlarına; aranıza girmeye niyetim yok. Bu et-tırnak Cumhur İttifakı çok hissi bir ittifak asla aranıza girmem merak etmeyin" dedi. Akşener, koronavirüs tedbirlerinde geç kalındığını vurgularken, "Suçu milletin üstüne yıkıp kaçamazsın. Öyle kaçıp saklanmak yok. Sorumluluğu üstleneceksin, lebalep kongrelerin sorumluluğunu alacaksın. Bu basiretsizliğin, umursamazlığın hesabını ilk seçimde vereceksiniz" diye konuştu

Son dakika: İYİ Parti lideri Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması
Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması
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HABERTURK.COM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener konuşmasına, "11 kişilik bir listemiz oluyor, teknik ekibimiz oluyor. Bir milletin kürsüsünde derdini anlatan arkadaşımız oluyor. Biz lebalep bu salonu doldurmuyor. Önlemlerimizi alıyoruz ama dün akşam 17.30'dan itibaren müthiş bir kriz yaşandı. 'Kimse giremez' denildi. Abiler bana çok kızmış. Üzgünüm rahatsız etmeye devam edeceğim. Anadolu'yu gezmeye devam edeceğim. Bu milleti aldattınız bununla sizi yüzleştireceğim. Yaptığınız her çirkinliği faş edeceğim. Ya milletin emrinde hizmetkar olacaksınız, 5 maaşlarınızı söyleye söyleye milletin karşısına çıkamaz edeceğim ya da milletimize sizi öyle anlatacağım ki, milletimizin iradesiyle bu ülkenin yönetiminden demokrasiyle gideceksiniz. Üzgünüm" ifadeleriyle başladı.

Cumhur İttifakı'na girip girmeyeceği konusunda Akşener, "Küçük ortak ve arkadaşlarına; aranıza girmeye niyetim yok. Bu et-tırnak Cumhur İttifakı çok hissi bir ittifak asla aranıza girmem merak etmeyin. Bu ilişkinizi devam ettireceksiniz. Bu millete verdiğiniz sözleri yerine getireceksiniz" dedi.

KORONAVİRÜS SALGINI

Artan koronavirüs vaka sayılarını değerlendiren Akşener, "Salgının başından beri iktidarı defalarca uyardık. Neler yapılması gerektiğini de anlattık. Bilim insanlarına kulak verin, millete acı çektirmeyin dedik. 3 gün tam kapanma dedik, aşıları getirin başka çıkış yok dedik. Sağlık ordumuz yoruldu, onlara moral verin dedik. Esnek mesai uygulamasına dönün, vatandaşlarımızı aynı saatte toplu taşımaya bindirmeyin dedik. Ekonomik destek paketi önerdik, kaynaklarını gösterdik" ifadelerini kullandı.

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü.

"Biz önlemleri sıkılaştırmayı beklerken onlar lebalep kongreler yaptılar. Sonuç, Türkiye en çok vaka görülen birinci ülke oldu. Aklın ve bilimin yolundan sapanlar Türkiye'yi bu korkunç tabloyla baş başa bıraktı. Bu tablo iktidarın eseridir. Bilim Kurulu'na da seslenmiştim; ya çıkın gerçekleri açıklayın ya da istifa edin demiştim. Bilim Kurulu tavsiye kararı verdi, Türkiye bir gün daha kaybetti. Acilen 3 haftalık tam kapanmaya geçin, çalışanları koruyacak önlemleri alın diyoruz. İşin uzmanları bunu söylüyor, sen hala kafana göre takılıyorsun. Turizm sezonu yaklaşırken milyonlarca çalışanın ekmeğiyle oynadın. Vatandaşımız hastanede yatak bulamıyor. Milletimiz aşı bulamazken Libya'ya 150 bin aşı göndermeye utanmıyor musun? Milletimiz canıyla uğraşırken siz başka hesapların peşindesiniz. Utanmadan, 84 milyon sorumluyuz diyerek suçu milletin üstüne atmaya çalışıyorsunuz. Hayır, bu salgının sorumlusu sizsiniz. Bu kadar basit. Suçu milletin üstüne yıkıp kaçamazsın. Öyle kaçıp saklanmak yok. Sorumluluğu üstleneceksin, lebalep kongrelerin sorumluluğunu alacaksın. Bu basiretsizliğin, umursamazlığın hesabını ilk seçimde vereceksiniz."

"BUGÜNKÜ EKONOMİK SORUNLARIN TEMELİNDE..."

Ekonomiye ilişkin eleştirilerini de sıralayan İYİ Parti lideri Akşener şunları söyledi:

"Türkiye; adalet, huzur olmadan kalkınamaz. Bugünkü ekonomik sorunların temelinde, Sayın Erdoğan'ın demokrasiyi tehdit, çarpık zihniyeti ve partili cumhurbaşkanlığı sistemi yatıyor. Oyları düştükçe demokrasiye daha çok saldırıyorlar. Özgürlükleri daha çok kısıtlıyorlar. Hukuku daha çok çiğniyorlar. Onlar için önemli olan eşi, dostu, yandaşı zengin etmek. Esnafımıza 5 milyar lira reva gören bu arkadaşlar, Kuzey Marmara Otoyolu için 17 milyar lira ek maliyet ödüyor. Hak, vicdan, adalet bunun neresinde? Yazıklar olsun size.

Milletimiz canının derdine düşmüşken, iflaslar başlamışken, gençlerimizin umutları, hayalleri yok olmuşken kimse kusura bakmasın, iktidar kendini parçalasa bile bir o abuk sabuk konuları konuşmayacağız. Saray sefalarını kaybetmekten korkuyorlar, altlarındaki arabaları kaybetmekten korkuyorlar, 5 yerden aldıkları maaşlar kesilir diye korkuyorlar. Malatya Yeşilyurt Belediyesi, 53 kişiyi Almanya'ya yollamış. 43 kişi gidiş o gidiş. Sayın Erdoğan'ın yönettiği Türkiye'den ardına bakmadan kaçıyor. İşte size, Erdoğan'ın Türkiye'yi düşürdüğü durum. Onlar iktidarlarını nasıl sürdüreceklerinin hesabında biz nasıl düze çıkaracağızın hesabındayız."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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