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İYİ Parti lideri Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmasının başında Azerbaycan’ın Ermenistan’a yönelik mücadelesini değerlendiren Akşener, “Sözlerimin başında, bir mukaddes orduyu selamlamak istiyorum. Kardeş Azerbaycan’ın yürekli ordusunun, işgal altındaki topraklardaki yürüyüşü devam ediyor. Gönlümüz ve dualarımız onlarla. Sürecin başından beri her grup toplantımızda, ‘Türkiye, kurulacak bütün masalarda yer almalıdır’ dedik. Bunu dile getirdiğimiz için bize söylemediklerini bırakmayan, havuz yorumcularının, Putin de aynısını dile getirince, dut yemiş bülbüle dönmelerini, manidar bulmakla beraber; işin diplomatik boyutunda, yaptığımız uyarının, bugün dünya liderlerince kabul ediliyor olmasından memnunuz” diye konuştu.

İZMİR DEPREMİ

“Azerbaycan’dan gelen mutlu haberlere sevinemeden, İzmir’de yıkıldık…” diye sözlerini sürdüren İYİ Parti lideri, “Hafta sonu yaşadığımız, deprem felaketi dolayısıyla, kalbimiz İzmir’de atıyor. Hayatını kaybeden 93 vatandaşımıza, Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. 994 yaralı vatandaşımıza da Rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum” dedi.

Akşener, İzmir depremine ilişkin şunları söyledi:

“Afetten etkilenen vatandaşlarımıza, yanlarında olduğumuzu hissettirmek, yürütülen çalışmaları gözlemleyerek, İYİ Parti olarak hangi konularda destek olabiliriz, anlamak için, cumartesi günü İzmir’deydik. Başta AFAD olmak üzere, devletimizin tüm birimlerinin, belediyelerimizin, özel arama kurtarma ekiplerimizin, sağlık ordumuzun ve vatandaşlarımızın, canla başla mücadele ettiklerini gördüm. Enkaz üstünde şov yapanlara inat, olağanüstü bir gayret ve özveriyle, enkaz altından tek bir canımızı alabilmek için mücadele eden, bütün kardeşlerimden, Allah razı olsun. Yurdumuzun, bir deprem kuşağı üzerinde olduğunu biliyoruz. Atılacak her adımın, bu gerçeğe uygun olması gerektiğini de biliyoruz. Ancak, bunları bilmek maalesef yetmiyor. O gerçeğe uygun adımları atabilme aklını ve izanını, göstermemiz gerekiyor.

Maalesef, depremi yaşadıktan sonra, bir süre konuşup, sonrasında sanki hiçbir şey olmamış gibi davranılması, vatandaşlarımızı, daha büyük tehlikelerle, baş başa bırakıyor. Metropolleri çeyrek asır, ülkeyi de 18 yıl yönetip, sizden, benden, daha çok şikayetçi olan zihniyeti gördükçe, Türk siyaseti adına utanıyorum. Milletimiz acıyı topyekûn yaşarken, partisinin il kongresini iptal etmeyip, bir de, sanki hiç sorumlulukları yokmuş gibi, sadece geçmiş idareleri suçlayan, siyasi rantçıları gördükçe, utanıyorum.

Yapılan ihbarlara rağmen, parmağını kıpırdatmayan bakanlıkları gördükçe, 21 yıldır toplanan deprem vergilerine rağmen, bu meselede ciddi bir yol alamayan yönetim anlayışını izledikçe, koltuk meraklılarının, yandaş müteahhitleriyle el ele verip, vatandaşlarımızın hayatını hiçe saymalarına şahit oldukça isyan ediyorum.

Bugüne kadar, depreme hazırlık konusunda verilen, tüm önergeleri reddeden hastalıklı kafaya, kentsel dönüşümü ranta, fırsatçılığa dönüştürenlere, imar barışı adı altında, çürük binaları yasallaştıranlara, o binalarda kolon kesecek kadar, gözünü para bürümüşlere, isyan ediyorum.

Yarından tezi yok, meclisimizde bu konuda yeniden adımlar atacağız. Daha önce attığımız adımları tekrarlayıp, daha ısrarcı olacağız. Herkes elini taşın altına koymak zorunda. Başka yolu yok. İşte o nedenle, siz de elinizi taşın altına koyun ve bizlerden hesap sorun. Oy verdiğiniz siyasi partilerden hesap sorun. ‘Bugün millet için ne yaptınız?’ diye hesap sorun. Çünkü siz hesap sormazsanız, rant iştahıyla ve sorumsuzlukla gelen bu felaket tabloları bitmeyecek.

Felaketin siyaseti olmaz. Biz bu konuda, hiçbir siyasi hesabın içinde olmayacağız. Tek bir vatandaşımızın canı, bizim için her şeyden kıymetlidir. Tek hesabımız, milletimizin, evlatlarımızın can güvenliği ve sağlığıdır. Allah ülkemize, milletimize bir daha böyle felaketler yaşatmasın. Yönetenlere akıl-fikir, milletimize sağlık-sıhhat ihsan eylesin.”

DÖVİZ KURUNDA YÜKSELİŞ

Döviz kurundaki artışla birlikte ekonomide durumu değerlendiren İYİ Parti lideri Akşener şunları söyledi:

“Maalesef devlet idaresinde akıl-fikir olmadığı gibi, artık ciddiyet de kalmadı. Döviz artıyor. Dövizin artması, hemen her ürünün fiyatının artmasına yol açıyor. Ama maalesef, Damat Bakan oralı değil. Atadıkları, sözüm ona bağımsız, Merkez Bankası Başkanı da diyor ki: ‘Bizim bir döviz kuru hedefimiz yok.’ Hale bakar mısınız?... Dolar 8.43 lira olmuş. Ekonomiden sorumlu olanlar, ‘Ekonomi bizim umurumuzda değil’ diyorlar. Milletin refahından sorumlu olanlar, ‘Millet bizim umurumuzda değil’ diyorlar. Merkez Bankası’nın görevi nedir? Merkez Bankası’nın görevi, fiyat istikrarı sağlamaktır. Bunu ben söylemiyorum. Merkez Bankası’nın web sitesinde yazıyor. Peki sizce Merkez Bankası neden bağımsız? Merkez Bankası; para politikası, siyasi rant uğruna kullanılmasın diye bağımsız. Siyasi çalkantılar, ekonomik çalkantılara sebep olmasın diye bağımsız. Bu işi en iyi bilen insanlar, Merkez Bankası çatısı altında olduğu için bağımsız. Buradan Damat Bakan’ı uyarıyorum: Merkez Bankası Başkanı’na çaycın gibi davranmaktan vazgeç. Kayınpederinle birlikte geliştirdiğin, tarihteki tüm ekonomistleri mezarlarında ters döndüren, o meşhur, ‘faiz sebep, enflasyon sonuçtur’ teorinizi uygulamaktan artık vazgeç. Hatırlatayım; Sayın Erdoğan bu dahiyane teoriyi ortaya attığında, dolar 2 liranın altındaydı. Denediniz denediniz, ne dövizi tutabildiniz, ne enflasyonu tutabildiniz, ne de faizleri düşürebildiniz… Yapmayın. Bu büyük yanlışta, daha fazla ısrar etmeyin. Döviz kurları artarken, fiyat istikrarı sağlayamazsınız. Döviz kurları artarken, enflasyonu durduramazsınız. Bunu anlamanız için, daha kaç iş yerinin batması gerekiyor? Bunu anlamanız için, daha kaç kişinin işsiz kalması gerekiyor? Bunu anlamanız için, daha kaç babanın intihar etmesi gerekiyor?

Kurdaki artış, zaten yüksek olan enflasyonu, daha da arttırıyor; milletin satın alma gücünü düşürüyor. Türkiye’nin, Türk Lirası cinsinden dış borcunu arttırıyor. Bütçenin faiz giderleri başta olmak üzere, bütün giderlerini arttırıyor. Firmaları iflasla veya fabrikalarını yok pahasına yabancılara satmakla, karşı karşıya bırakıyor. Ama ne var ki, Damat Bakan dolara bakmıyor… Dolara, sen bakmayacaksın da, kim bakacak? Sen tedbir almayacaksın da, kim alacak? Türkiye, yüksek bütçe açığı ve yüksek cari açıkla karşı karşıya, devleti yönetenlerden hiçbir ses yok. Bankacılık sistemi, her geçen gün artan ciddi bir faiz riskiyle karşı karşıya, devleti yönetenlerden çıt yok. Reel sektör firmalarımızın 292 Milyar Dolar döviz yükümlülüğü var. Yılbaşından bu yana dolar kuru 2 lira 40 kuruş artmış, yani firmaların borçları 700 Milyar lira artmış, devleti yönetenler hala parmağını oynatmıyor. Damat Bakan dönemindeki altın ve dövizle borçlanmanın, bütçeye ilave maliyeti 150 Milyar lirayı buldu. Pandemide vatandaşlarımıza bütçeden yapılan doğrudan destek, sadece 10 Milyar lirayken, bunun 19 katının, kodamanların cebine girmesine sessiz kalamayız. Milletin parasını faize akıtırken, son derece cömert olan iktidarın, millete gelince cebinde akrep olmasına sessiz kalamayız. Kimse kusura bakmasın, sessiz kalmayacağız.

Tüm bu gerçekler ortadayken; Sayın Erdoğan, “OECD ve IMF ölçeklerine göre iyiyiz.” diyor. Çok yazık. Bu söz bile, olup bitenden ne kadar habersiz olduğunu gösteriyor. Sayın Erdoğan; O iyi durumda olan Türkiye’de bugün asgari ücret aylık 270 dolar. Yani, günlük 9 dolar. Yani, 3 çocuklu bir aile için kişi başı günlük 2 dolar bile değil. Haydi, o meşhur simit hesabını, şimdi yap da göreyim! Sen farkında değilsin ama, birçoğu OECD üyesi olan 46 ülke, bu dönemde bizden çok daha iyi büyüme performansı gösterirken, Türkiye ekonomisi hızla, 1990’lı yıllara dönüyor. Bugün kamu açıkları, 1990’lı yılların ortalamasından fazla olduğu gibi, borçlanma açısından da aynı durumla karşı karşıyayız…

Buradan Sayın Erdoğan’a sesleniyorum; Ben bir şey söylüyorsam, devletin ve milletin yararına olduğu içindir. Ülkeyi düşünmeyip, kendi istikbalimi düşünsem, senin önerdiğin gibi, “Keyif çayımı” koyar, olanları izlerim. Ama bu, benim siyaset anlayışıma yakışmaz. Bu, benim devlet insanlığı düsturuma yakışmaz. Siyasi rant uğruna, milletimin çektiği acıya seyirci kalmak, İYİ Parti’ye yakışmaz. Milletimizin yaşadığı zorlukları gördükçe, sen keyifleniyor olabilirsin ama, benim uykularım kaçıyor. O yüzden yine söylüyorum. Milletimiz rahat bir nefes alana kadar da susmayacağım. Atılacak adımlar zor değil, yeter ki niyetin olsun… İlk iş, Merkez Bankası’nın üzerinden elinizi çekin. Geç alınan her kararın, maliyetinin daha ağır olduğunu unutma… Kurumlarla, muhalefet partileri de dahil, toplumun tüm kesimleriyle istişareye açık ol. Damadına söyle, beyanatlarına dikkat etsin, güveni bozan, yatırımcıyı tedirgin eden, gülünç ve sorumsuz sözler söylemesin. Şeffaf olun, açtığınız kara delikleri kapatın. Kamu özel iş birliği projelerini, varlık fonu operasyonlarını, devletin harcamalarını ve büyük müteahhitlere yapılan ödemeleri, çok açık bir biçimde ve milletin menfaatleri çerçevesinde yürütün. Borçlanma stratejinizi değiştirin. Dövize dayalı borçlanmayı, daha fazla arttırmayın. Damadının, 2021 yılı program hedefleri ve bütçe büyüklükleri anlamını yitirdi. Program ve bütçeyi, Damat Bakan’ı sürecin dışında tutarak revize edin. Sağlıklı rakamlar üzerinden değerlendirme yapılmasına imkan verin, ülkeye daha fazla itibar kaybettirmeyin."