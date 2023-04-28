Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika Son dakika: İYİ Parti lideri Akşener'den o sözlere tepki: Sanki savaşa gidiyoruz
ABONE OL

İYİ Parti lideri Akşener'den o sözlere tepki: Sanki savaşa gidiyoruz

İYİ Parti lideri Meral Akşener İstanbul'da seçim koordinasyon merkezi açılışında konuştu. Akşener, "Pek çok hakarete ve iftiraya uğradık. İl Başkanımız, basın danışmanım saldırıya uğradı, evim basıldı, partimiz kurşunlandı. Alt tarafı bir seçime gidiyoruz sanki savaşa gidiyormuşuz gibi" dedi

Son dakika: İYİ Parti lideri Akşener'den o sözlere tepki: Sanki savaşa gidiyoruz
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışında konuştu.

Akşener, "Yandaş kavramının ortadan kalkacağı, 82 puan alıp atamayan çocuklarımızın ortadan kalkacağı, istihdam yaratılacağı... Ankara'da bir park var jeliboncu arkadaşın. O arkadaşın dinozor merakı ne? Bir park yapmış 16 milyar lira. İstanbul'da atanamadığı için ağlayan öğretmenlerimiz var, KYK borçlarını ödeyemediği için zor durumda olan gençlerimiz var, tencere kaynatmakta zorlanan anneler var ama 16 milyar lira ile 3 kişinin zengin edildiği olaylar var. Yandaşlara yapılan milyar liralık vergi aflarını koyun, İstanbul nasıl kalkınırdı kim bilir" dedi.

"İstanbul'da sosyal belediyecilik devrede" diyen Akşener, "Bunların hepsini 14 Mayıs akşamı attaya göndereceğiz ve liyakatin öne çıktığı, demokrasinin, hukukun üstünlüğünün uygulandığı Türkiye'yi inşa edeceğiz" diye konuştu.

"SANKİ SAVAŞA GİDİYORMUŞUZ"

"Bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e" diyen Akşener, "Tertemiz helal oylarınızla, bizi anlatarak, İYİ Parti'yi anlatarak... Pek çok hakarete ve iftiraya uğradık. İl Başkanımız, basın danışmanım saldırıya uğradı, evim basıldı, partimiz kurşunlandı. Alt tarafı bir seçime gidiyoruz sanki savaşa gidiyormuşuz gibi" derken, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Bekir Bozdağ, kazanırsak biz FETÖ kazanacakmış. 8 sene Meclis'i yönettin, senin kadar cıvık görmedim. Bir başkası, ben Binali Yıldırım'a saygısı olan bir insandım; hadi İstiklal Marşı'nı okuyamadı ama 14 Mayıs seçiminin 'işgalci güçle' istiklal mücadelesi verenlerle olduğunu söylüyor. Yazıktır, günahtır, ahmaklıktır, saygısızlıktır. Bir başkası arkadaş erkek-erkeğe evliliğe takınmış, hayırdır inşallah. 14 Mayıs akşamı kazandığımızda Türkiye'de darbe olacakmış, hadi oradan be."

"BEN ŞEHİT OLARAK GÖMÜLMEYE HAZIRIM"

Akşener, "Bu tehdidi bertaraf etmek için her bir kardeşim, başka arkadaşını alarak oy kullanmaya gidecek ve İYİ Parti'yi birinci yapacaksınız" dedi.

"Bu ülkenin Cumhurbaşkanı hepimizin güvenliğinden, namusunun, şerefinden korunmasından sorumludur" diyen Akşener, "Bizleri Gabar ve Cudi'ye gömecekmiş. Ben şehit olarak gömülmeye hazırım, sen hazır mısın? Ayıp olan şu Sayın Erdoğan, senin sol elinde PKK var. Sen bebek katilinin kardeşine 'Bizim Mehmet' diyorsun, sağ elinde ise Hizbullah var, onlar da Gaffar Okkan'ın katili. Her iki terör örgütüyle sen el ele, kol kolasın. İnsanları gergin gergin seçime götüremeyeceksin.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Balık avlamaya çıkan kuzenlerden biri 30 metreden düştü!
GÜNDEM Balık avlamaya çıkan kuzenlerden biri 30 metreden ...
Deprem yardımlarını evine götürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı! - En son haberler
GÜNDEM Deprem yardımlarının çalındığı iddiasında 1 gözaltı!
Antalya'da kavşaklara renkli "kurakçıl peyzaj" uygulaması
GÜNDEM Antalya'da kavşaklara renkli "kurakçıl peyzaj" ...
Son dakika: Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu Giresun'da: Fındığı dolara bağlayalım, kilosu 4 dolar
GÜNDEM Kılıçdaroğlu Giresun'da: Fındığı dolara bağlayalım, ...
Kayseri merkezli DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
GÜNDEM Kayseri merkezli DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
İklim dostu yem için çiftçilere tohum dağıtıldı
GÜNDEM İklim dostu yem için çiftçilere tohum dağıtıldı
Son dakika: Deprem bölgesi olan Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş'a sağanak uyarısı!
GÜNDEM Deprem bölgesindeki 3 kent için sağanak uyarısı!
Taksim'de 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenler anıldı!
GÜNDEM Taksim'de 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenler ...
Son dakika: Emek ve Özgürlük İttifakı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek
GÜNDEM Emek ve Özgürlük İttifakı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ...
İstanbul’da çifte ölüm: İki genç araçta başlarından vurulmuş halde bulundu
GÜNDEM İstanbul'da çifte cinayet! Vurulmuş halde bulundular

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.