İYİ Parti yerel seçim çalışmalarını 1 Eylül’de başlatıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ikinci sınavı olarak değerlendirilen yerel seçimde partinin ilk adımı ‘sacayağı’ sistemi olacak. İhtiyaçlar, öncelikler, eksiklikler belirlenecek ve rapor haline getirilecek. 24 Haziran’da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminde ‘millet ittifakı’ içinde yer alan İYİ Parti, yerel seçimde herhangi bir partiyle hareket etmeyecek.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2’nci olağanüstü kurultayda partisinin hazırlanması gereken ikinci seçim sınavına işaret etmişti. Partililere, “Sizlere kolay bir başarı vaat etmiyorum. Sabaha iktidar umanlar bizimle yola çıkmasın” sözleriyle seslenen Akşener, “Önümüzde mahalli seçimler var, yarından tezi yok hazırlıklara başlayacağız” diyerek yerel seçimleri hedef göstermişti. Akşener’in partisine verdiği yerel seçim mesajının ardından hazırlıklar başladı. İYİ Parti’nin ‘ikinci sınavı’ olarak değerlendirilen yerel seçim çalışmalarına 1 Eylül’de başlanacak. Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, çalışmanın ilk adımı, şekilleneceği üç ana başlık nedeniyle ‘sacayağı sistemi’ olarak belirlendi. Bu kapsamda öncelikle bölgelerin il ve ilçelerin tek tek ‘ihtiyaçları’, ‘öncelikleri’ ve ‘eksikleri’ saptanacak. Daha sonra ise seçmenin beklentisi ile memnuniyeti de belirlenecek ve detaylı rapor hazırlanacak.

DENGELER GÖZETİLECEK

Genel seçimlerde yaşanan genel merkez ve taşra teşkilatları arasındaki kopukluk giderilecek. “Yerel seçimde bağlar güçlendirilsin” kararı alınırken, aday belirleme sürecinde yerel dengeler gözetilecek. Mevcut yerel yönetimlerin hataları ve yönetim zafiyetleri belirlenecek, bu konularda çözüm üretebilecek adaylarla seçime girilecek. Eylül-ekim gibi genel merkez tarafından büyükşehir belediyesi adaylarının daha sonra ise ilçe belediye başkanı adaylarının açıklanması bekleniyor.

YERELDE İTTİFAK YAPILMAYACAK

“Millet ittifakı’nın faydası olmadı” değerlendirmesinin öne çıktığı İYİ Parti yerel seçimlerde ittifak yapmayacak; yerel seçime kendi adayıyla girecek. Yerel seçimlerin genel seçimlerden farklı olduğu ve vizyoner adaylarla seçime girilmesi durumunda birçok il ve ilçe belediye başkanlığının alınabileceği görüşü öne çıkıyor.

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