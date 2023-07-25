İzmir'in Bayraklı ilçesinde, seyir halinde olan Erkan Bilgin'in kullandığı otomobil, belirlenemeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan ağaca çarptı. Erkan Bilgin, 12 gün önce satın aldığı otomobilinde yaşamını yitirdi.

Kaza, 05.00 sıralarında Ankara Caddesi Bayraklı yol ayrımı yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Erkan Bilgin (34) idaresindeki otomobil, Bayraklı yönünden Bornova istikametine seyir halinde olduğu sırada, belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüjdeki ağaca çarptı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ REKLAM Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alırken, sağlık ekipleri ise Erkan Bilgin'i kontrol etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrol sonucunda, sürücü Bilgin'in olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışarak yaşamını yitiren Bilgin'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Sürücünün cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.