İzmir'de bir saldırgan karısını rehin aldı! 0:00 / 0:00

İHA

İzmir’in Bayraklı ilçesinde bir kişi, bıçakla karısını rehin aldı. Özel harekat polisleri de bölgeye gelirken, saldırgan ikna edilmeye çalışılıyor.

İHA'nın haberine göre olay, Bayraklı ilçesinde geldi. İddialara göre uyuşturucu etkisinde olan Çetin K., saat 09.30 sıralarında karısı Gülşen K.'yı bıçakla rehin aldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Tedbir için özel hareket polisleri de bölgede önlem alırken, saldırgan ikna edilmeye çalışılıyor.

Fotoğraflar: DHA