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Habertürk TV'de yayınlanan Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programı, 6.6 büyüklüğündeki depremin vurduğu İzmir'de izleyicinin karşısına çıktı.

Programın ilk konuğu olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, depremin vurduğu bölgelerdeki son çalışmaları değerlendirdi.

Soyer'in açıklamalarından satır başları:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Şu ana kadar bize ulaşan rakamlar 69 hayatını kaybeden var. Hatta bir kişinin daha cansız bedeninin çıkarıldığı bilgisi var. Ayrıca 940 yaralımız var. 218 vatandaşın tedavisi devam ediyor 8'inin durumu ağır. Acil yıkılması gereken 7 bina var. Toplam hasarlı binamızın sayısı ise 415" dedi.

Hasarlı binalarla ilgili dün itibariyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın nezaretinde bir havuz oluşturuldu. Bu an itibariyle bin 238 binanın hasar tespiti yapıldı. Vatandaşlarımız 444 40 35 hemşehri iletişim merkezinden bize ulaşabilir. Her türlü taleple ilgili anında yanıt veriyoruz.

99 YIL ÖNCESİ YAPILAR İNCELENECEK

Yıkılan bütün binalarla ilgili bir tespit yaptırdım. Tamamı 92-99 arasında ruhsatlandırılan binalar. 1975'teki yönetmeliğe göre yapılmış. Yani tamamı 1999 Marmara depremi öncesi inşa edilmiş. Zemin katta kolonu kesilen bina bile var. Biz ihbar gelmeden 1999 yılından önce ruhsat almış binalarla ilgili çalışma yapma imkanına sahip değildik. Ama bu depremden sonra çalışmalar sona erdiği zaman bu konuda taramalara başlayacağız.

Önceliği 1999 yılından önce ruhsat almış binalar üzerinde hızla bu çalışmayı başlatacağız.

99 yılından önce ruhsat almış, bir yapı tadilat ruhsatı almış. Zemin kat ticarethaneye dönüştürülmüş. Bize ihbar gelmeden malesef işlem yapamıyoruz. Bizim yıkım yetkimiz yok ama inceleme yetkimiz var. Çalışmayı tamamlayıp gerekirse Meclis'e gideceğiz. Bir de bizim tarım alanları ile ilgili bambaşka bir çalışma yapmamız gerek. Öyle ki depremin vurduğu yerler arasında delta ağızları bile var.

BU BİR UYARI DEPREMİDİR

Bu bir uyarı depremidir İzmir için. Çok daha vahim olabilirdi. Yüzlerce binlerce hayatını kaybeden olabilirdi. Bu açıdan bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var. Biz akut durumla ilgili görüşmeler yaptık. Çünkü şu anda acil bir durum var. Şu anda çadır kentler kuruyoruz. 1800'e yakın çadır kuruldu. 600 çadırı biz kurduk. Diğer çadırları da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kurdu.

Vatandaşlarımızın gerekli ihtiyaçlarını öğreniyoruz. 53 saat oldu. Çadır dışında 43 bin tas çorba vatandaşlarımıza ikram edildi. 63 bin litre süt, 65 bin öğün yemek, 231 bin maske dağıtımı yaptık. 5 bin 700 personelimiz alanda çalışıyor. 229 iş makinemiz AFAD'ın hizmetinde. Aralarında 300 ton ağırlık kaldırabilen vinçler de var.

İtfaiye ekiplerimiz 12'şer saat vardiya ile arama kurtarma çalışmalarına AFAD ekipleri ile devam ediyor. İlk ekip 10 dakika sonra buraya geldi. İlk anda çıkarılan 55 kişiyi itfaiye ekiplerimiz çıkardı. Muazzam bir şekilde hizmet ediyorlar. Bir can daha erken çıkarabilmenin savaşını veriyorlar.

Biz seçildiğimiz ilk ay içinde Toplum Sağlığı Daire Başkanlığını kurduk. Aylar önce Deprem Daire Başkanlığını kurduk. Biz zaten bu çalışmaları sürdürüyorduk. Depremselliği bu konudaki çalışmaları devam ettiriyorduk. Önümüzdeki ay bu konuda bir bilimsel çalışma yapacağız. Denizdeki depremselliği, yapı stokunu ve deprem çalışmalarına ışık tutacak bir çalışma gerçekleştireceğiz. Bir masa etrafından bir araya gelip bilim adamlarımızla bir çalıştay düzenleyeceğiz.

Özellikle Bayraklı bölgesi başta olmak üzere tüm İzmir'i tarayacağız. Yeni binaları da tarayacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin temel önceliği deprem. Bunun üzerine yoğunlaşacağız.

Özellikle Bayraklı bölgesi başta olmak üzere tüm İzmir'i tarayacağız. Yeni binaları da tarayacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin temel önceliği deprem. Bunun üzerine yoğunlaşacağız.

Depremden sonra Kiraz'dan gelirken yaklaştıkça trafiğin sıkıştığını gördüm. Bununla ilgili hemen çağrı yaptık ve toplu ulaşımı ücretsiz hale getirdik. Çünkü can kurtaranlar enkaza ulaşmaya çalışan ekiplerimiz vardı. Vatandaşlara çağrı yapıp araçlarını kullanmamalarını istedik.

Deprem Daire Başkanlığı ile bize rehberlik edecek bir bilim kurulu da kuruyoruz. Bu konuda bir masa etrafında oturup bize gündelik çalışmalarımızda yol gösterecek ve gelecek için ışık tutacak önerileri dinleyeceğiz.

İzmirlinin aslında deprem bilinci Türkiye'nin birçok noktasına göre oldukça ileri. Bu açıdan aslında daha az hasar aldık. Bize göre, şeffaflık çok önemli. Planlama ve alım ihalelerini vatandaşın önünde yapmak gerekiyor. Çözüm de buradan geçiyor.

Siyaseti o kadar sığ sularda yapıyoruz ki bu memlekette. Bizi ayrıştıran nedenlerden çok birleştiren nedenler var. Bizim aklımızı başımıza toplayıp birbirimize ihtiyacımız olduğunu aklımıza sokmamız gerekiyor. Ayrıca gıda paketi yapmıştık. 44 bin paketi ihtiyaç sahiplerine ulaştırmıştık. Şimdi de uyku tulumu, erzak paketi ve yemek paketleri dağıtacağız.

Bina yapı stoku ile ilgili bir çalışmamız var. Daha önce Seferihisar'da yapmıştık. Şimdi bunu güncelleyeceğiz. İzmir'deki tüm yapı stoku envanterini çıkaracağız. Önümüzdeki hafta bu telaş biter bitmez başlayacağız. Merkezi hükümetten yasal düzenleme ile ilgili talebimiz var. Bir de yapı kontrol laboratuvarı ile ilgili giderleri ile ilgili destek talebimiz olacak.

Belediye binasında hasar tespit çalışmamız var. Bu açıdan personelimizi çıkarttık. Hasar tespit çalışmasının bitmesini bekleyeceğiz. Ona göre adımlarımızı atacağız.

Biz her şeyi yapmaya muktediriz. Vatandaşların kira giderleri olsun yeni bina olsun çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ama devlet babaysa biz de anayız dedik. Biz de anne şefkati ile çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sayın cumhurbaşkanı ve bakanlarla birlikte bir çalışma yaptık. Tabi ki yaptığımız çalışmalarda farklılıklar olacak ama bunu bir koordinasyon içinde yürütüyoruz. Bizden toplu konut arazisi için talepte bulundular. Bizler de bu konuda çalışmalarımıza başladık.

Yapacağımız çalışmada yapı güvenlik karnesi vereceğiz. Bu çalışma son derece hayati bir çalışma. 1999 öncesi ruhsat almış yapıları inceleyeceğiz dedim ama imar affından yararlanan yapılara da bakacağız. Öncelikle 99 öncesi ruhsat almış binaları, ardından imar affı almış binaları ve ruhsatı olmayan binaları tek tek inceleyeceğiz. Buna göre de yapı güvenlik karnesi vereceğiz.

Ayrıca vatandaşlar depremzedelere destek için bizizmir.com sayfasına girebilir. Orada uyku tulumu olsun diğer yardım paketleri olsun katkı sunabilirler.