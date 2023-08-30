İzmir'de çıkan orman yangını kısmen kontrol altında İzmir'de korkutan bir orman yangını çıktı. Kentin Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangınına 2 uçak ve 4 helikopter ile havadan ve çok sayıda araç ile karadan müdahale edildi. Alevlerin kısmen kontrol altına alındığı açıklandı

Anadolu Ajansı Giriş: 30.08.2023 - 10:46 Güncelleme: 30.08.2023 - 11:08 facebook

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