İzmir'de çıkan orman yangını kısmen kontrol altında
İzmir'de korkutan bir orman yangını çıktı. Kentin Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangınına 2 uçak ve 4 helikopter ile havadan ve çok sayıda araç ile karadan müdahale edildi. Alevlerin kısmen kontrol altına alındığı açıklandı
Giriş: 30.08.2023 - 10:46 Güncelleme: 30.08.2023 - 11:08
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangını çıktı. Alevlerin kısmen kontrol altına alındığı açıklandı.
AA'da yer alan habere göre Nif Dağı'nın Gelindağı mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı, 2 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 dozer ve 6 yer ekibi sevk edildi.
Alevlerin 4 saat sonra kısmen kontrol altına alındığı açıklandı.