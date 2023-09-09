İzmir'in Bornova ilçesinde pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açan şüpheli, olaya müdahaleye gelen çarşı ve mahalle bekçilerine de ateş etti. Saçmaların isabet ettiği 1 bekçi yaralanırken, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Evka- 4 Mahallesi Satuk Buğra Han Caddesi’nde meydana geldi. Z.Ç. (27) pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açınca mahalleli, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Çarşı ve mahalle bekçileri şüpheliye silahı bırakması yönünde uyarı yaptı. Ancak Z.Ç., bu kez bekçilere ateş edip, kaçtı. Bekçilerden A.K. (33) vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı. REKLAM

A.K. çağırılan ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan A.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, olayın ardından Z.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.