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        Haberler Gündem SON DAKİKA: İzmir'de deprem! 18 Ekim 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile biraz önce deprem mi oldu?

        İzmir'de deprem! 18 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan verilere göre, saat 15.55'te İzmir'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İzmir'de meydana gelen depremin bu ardından gözler son depremler listesine çevrildi. Edinilen bilgiye göre, deprem, İzmir'in Bayındır ilçesinde meydana geldi ve 7 km derinlikte oldu. İşte 18 Ekim 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2023 - 16:12 Güncelleme: 18.10.2023 - 16:12
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        Son dakika deprem haberleri, yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklanan verilere göre 18 Ekim Çarşamba günü Malatya'da 3'ün üzerinde deprem olurken, Adana ve Hatay'da ise 3'ün altında depremler meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 15.55'te İzmir Bayındır'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte 18 Ekim 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...

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        İZMİR'DE KORKUTAN DEPREM!

        Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre saat 15.55’te İzmir Bayındır’da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Deprem, 7 km derinlikte gerçekleşti.

        MALATYA'DA 3.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

        Kandilli Rasathanesi tarafından edinilen bilgiye göre, saat 01.14'te Malatya Doğanşehir'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        ADANA VE HATAY'DA DEPREM!

        AFAD tarafından açıklanan verilere göre saat 03.13'te Adana Saimbeyli'de 2.8 ve saat 04.22'de Hatay Erzin'de 2.7 büyüklüğünde deprem oldu.

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        SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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