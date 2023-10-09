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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: İzmir'de ormanlık alanda yangın!

        İzmir'e ormanlık alanda yangın çıktı!

        İzmir'de ormanlık alanda yangın çıktı. Kentin Bayındır ilçesinde yükselen alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 15:07 Güncelleme: 09.10.2023 - 15:07
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        İzmir'de ormanlık alanda yangın!
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        İzmir'in Bayındır ilçesinde ormanda yangın çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        DHA'da yer alan habere göre yangın, saat 13.30 sıralarında Bayındır'ın Kızılcaova Mahallesi'ndeki ormanda çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 5 dozer sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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        #İzmir
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        Haberi Hazırlayan: Kenan Butakın
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