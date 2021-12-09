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İzmir'de otelde çıkan yangın korkuttu

İzmir'in Konak ilçesinde bir otelin çatı katında yangın çıktı. Otelde konaklayanlar tedbir amaçlı tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi

Son dakika: İzmir'de otelde çıkan yangın korkuttu
İzmir'de otelde korkutan yangın
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DHA

Yangın, saat 00.15 sıralarında İsmet Kaptam Mahallesi 1370 Sokak'ta bulunan bir otelin çatı katında çıktı. 5 katlı otelin çatı katında başlayan yangında, alevler kısa sürede yayıldı.

Yangını gören otel personeli ve vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yangın nedeniyle tedbir amaçlı otelde konaklayanlar tahliye edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. DHA'nın haberine göre; yapılan çalışmalar sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Yangının ardından otel müşteleri otele alındı. Yangında yaralanan olmazken, çatı katında maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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