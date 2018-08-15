İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle 3 kişi için gözaltı kararı verildi. FETÖ operasyonu kpsamında da Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Terörle mücedele kapsamında İzmir'de yürütülen soruşturmada 3 kişi için terör örgütü propagandası yapmak, 6 kişi için de Bylock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle gözaltı kararı verildi.

3 KİŞİYE TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI

Yapılan açıklamada "Facebook, Twitter, çeşitli forum ve bloglar v.b. sosyal paylaşım siteleri üzerinden kitlesel ve örgütsel şiddet içerikli eylemler başta olmak üzere, her türlü etkinlik ve faaliyetlere çağrı yapıldığı, ayrıca fikir ve ideolojisini benimseyip faaliyet yürüten terör örgütü lehine paylaşımlarda bulunulduğu bildirilen şahıslara yönelik emniyet birimlerince yapılan çalışmalar neticesinde, Terör örgütü ve devamı niteliğinde olan terör örgütlerinin ideolojisi doğrultusunda, terör örgütleri adına açık alanda faaliyet gösteren tüm yapılanmaları ile terör örgütlerine ait internet sitelerini bire bir takip ettikleri, terör örgütleri içerisinde silahlı olarak faaliyet göstermekte iken girdikleri silahlı çatışmalar neticesinde ölü ele geçen örgüt mensuplarına ve terör örgütlerinin sözde kurucularına sahip çıktıkları, yaptıkları yorumlar ile silahlı mücadeleyi savundukları, kamuoyunu yanlış bilgilendirdikleri, güvenlik güçleri tarafından terör örgütlerine yönelik yapılan tüm operasyonları eleştirerek, operasyonların tüm sorumlusu olarak güvenlik güçlerini sorumlu olarak göstermeye çalıştıkları tespit edilen şahıslar hakkında gözaltı talimatı verilmiştir" denildi.

BYLOCK KULLANICISI 6 KİŞİ

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yönetici ve mensupları tarafından örgüt içi gizli haberleşmede kullanılan, bu amaçla örgüt tarafından yazılımı oluşturulan ve örgüt tarafından sadece sadakatinden emin olunan mensupların kullanımına sunulan ByLock adlı programın kullanıcısı oldukları belirlenen şüpheliler için gözaltı talimatı verildi.

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