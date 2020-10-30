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Son dakika haberler.. .Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli enkaz altındaki Buse ile görüştü!

İzmir'de heyecan dolu anlar yaşandı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, merkez üssü Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bazı binaların yıkıldığı kentin Bayraklı ilçesinde incelemelerde bulundu. Bu sırada da Sakarya Caddesi'nde bulunan ve deprem sırasında çöken 8 katlı binanın enkazında kalan bir genç kız ile telefonda görüştü. Kurtarma çalışmalarına ise Buse isimli genç kızın, "Kedi sesi çıkarayım mı?" demesi üzerine Bakan Pakdemirli'nin, "Evet Buse, kedi sesi çıkar moralini böyle yüksek tut" yanıtı damga vurdu

Son dakika İZMİR DEPREMİ: Bakan Pakdemirli enkaz altındaki Buse ile görüştü! - Haberler
AA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sakarya Caddesi'nde bulunan ve deprem sırasında çöken 8 katlı binanın enkazında kalan Buse isimli genç kız ile telefonda görüştü.

AA'nın haberine göre Bakan Pakdemirli, genç kıza, kendisine ulaşmak için arama kurtarma köpeklerinin kullanılacağını ve sakin olması gerektiğini, yerinin büyük ölçüde belirlendiğini söyledi.

Genç kızın ise, "Kedi sesi çıkarayım mı?" demesi üzerine Bakan Pakdemirli, "Evet Buse, kedi sesi çıkar moralini böyle yüksek tut." dedi.

Bakan Pakdemirli, daha sonra yaptığı açıklamada, "Buse kızımızla telefonla konuştuk, ablasıyla konuştuk. Buse kızımızın yanında İnci kızımız var, bununla ilgili de arkadaşlar çalışmaları yapıyorlar. İnşallah daha çok Buselerimiz kurtulur. Binaların altında kalan her vatandaşımız bir şekilde çıkar." dedi.

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