Nöbete gidecekti! Sağlık memurundan haber yok!

İHA

İzmir'de görevli sağlık memuru Doğan Sert (44),hemşire eşi ve iki çocuğu ile dışarıya çıktı ancak daha sonra eşi ve çocuklarını bırakarak nöbete hazırlık yapmak için Barış Sitesi D Blok 1. kattaki evine gitti. Evinde kıyafetlerini hazırlayıp nöbete gitmeyi planlayan Sert, bu sırada depreme yakalandı.

"BİR UMUTLA BEKLİYORUZ"

İHA'da yer alan habere göre yeğeninden haber alamadıklarını belirten Sert'in amcası Kadir Sert, "Yeğenim sağlık memuru. Deprem günü nöbete öncesi evine uğramış. Evinde hazırlık yaparken depreme yakalanmış

Bir daha da o enkazdan çıkmadı. Kendisine ulaşamadık. Arama kurtarma ekibi çok yoğun çalıştı ama yatak odası ve banyo kısmına girmek üzereyken binada hareketlilik olduğu düşüncesiyle çalışmaya ara verildi.

"ÖLÜ YA DA SAĞ ÇIKARILSIN"

Yeğenim Barış Sitesi D Blok 1. katta oturuyordu. Şu anda o bölümde bir çalışma yok. Biz zamanla yarışıyoruz. Çevrede güzel haberler görüyoruz. Biz de bir umut bekliyoruz. Acımız büyük. Yetkililerimizden yardım bekliyoruz. Yeğenim sağlık personeli. Sağlık Bakanımızdan yardım bekliyoruz. Devletimize güveniyoruz. Ölü ya da sağ oradan çıkarılacağına inanıyoruz" dedi.

"EVE GİRDİ VE BİR DAHA ÇIKAMADI"

Yeğeni ile en son kandil nedeniyle konuştuklarını söyleyen amca Sert, "Yeğenimin eşi de bir hemşire. Deprem günü eşi ve çocukları ile dışarı çıkmış. Sonra onları dışarda bırakıp nöbete hazırlanmak için eve dönmüş. Bize bir kamera kaydı gösterdiler. Eve girip bir daha çıkmadığı görüntülerde görünüyor" diye konuştu.