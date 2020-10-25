İzmir Valisi'nden korkutan açıklama! 0:00 / 0:00

DHA

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

DHA'nın haberine göre Vali Köşger, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Dünyada ve ülkemizde olduğu gibi İzmir´de de Covid-19 tehlikesi artarak, devam ediyor. İzmir´de 20 gün öncesine göre vaka sayısı 3,5 kat artmış durumda, son 10 günde ikiye katlandı. Durumun ciddiyeti artarak devam ediyor.

Korona´nın mutasyona uğradığı ve ölümcüllüğünün azaldığı iddiası da doğru değil. Son 2 günde 15 hemşehrimizi koronadan kaybettik. Bir kez daha İzmirlileri dikkatli olmaya çağırıyorum. Uymamız gereken üç kural; maske, mesafe, temizlik. Hepinize sağlıklı günler dilerim" ifadelerini kullandı.

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