Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, Brezilya'nın Gremio takımından Jailson Marques Siqueira'yı kulübü ve kendisiyle yaptığı anlaşma sonucu bonservisiyle birlikte kadrosuna katmıştır.



Jailson'a hoş geldin diyor, çubuklu formamız altında başarılar diliyoruz."

Brezilyalı futbolcu Jailson Marques Siqueira, Fenerbahçe'ye olan transfer sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, bir rüyayı gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Sportif Direktör Damien Comolli ise Jailson’un takım için aranılan niteliklere uygun bir futbolcu olduğunu belirtti.

Sportif Direktör Damien Comolli ve yeni transfer Jailson Marques Siqueira, imzaların atılmasının ardından Fenerbahçe Televizyonu’na konuştu.

"BİR RÜYAYI GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLMANINI MUTLULUĞUNU YAŞIYORUM"

Bir rüyayı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek söze başlayan yeni transfer Jailson Marques Siqueira, “Çok mutluyum; çünkü bir rüyayı gerçekleştirdim. En kısa sürede bu formayı giymek istiyorum” şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin bazı maçlarını izlediğini de dile getiren Jailson, “Alex de Souza ve Roberto Carlos’tan dolayı Fenerbahçe'nin bazı maçlarını izleme imkanı bulmuştum. Aynı zamanda Cristian da benim arkadaşım” dedi.

Son olarak taraftara seslenen Brezilyalı yıldız, “Bana gösterdikleri sevgi için çok teşekkür ediyorum. Emin olabilirler ki bu forma için elimden gelenin en iyisini ve en fazlasını yapacağım” diyerek sözlerini noktaladı.

COMOLLI: JAILSON ARADIĞIMIZ NİTELİKLERE UYGUN BİR FUTBOLCU

Fenerbahçe formasını giyebilecek niteliklere sahip bir futbolcuyu kadroya kattıklarını ifade ederek sözlerine başlayan Sportif Direktör Damien Comolli, “Biz daha önceden belirlediğimiz stratejiye uygun olarak hareket ediyoruz. Genç ve yetenekli oyuncuları kadromuza katmak istiyoruz. Jailson, ön libero pozisyonunda oynuyor ancak atak kısmında da takıma katkı sağlayabilen bir isim. Teknik bir futbolcu, kuvvetli bir fiziğe sahip ve yaşına göre çok başarılı. Brezilya Série A’da ve Copa Libertadores’de oynadı. Son olarak eski kulübü Gremio’nun çeyrek finale çıktığı maçta da görev almıştı. Aradığımız niteliklere uygun bir futbolcu” dedi.

Transfer dönemi boyunca sakin kalarak, Fenerbahçe için doğru kararları vermeye çalıştıklarını ifade eden Sportif Direktör Comolli, “Biz, doğru kararı vermek için sakin kalmaya ve panik yapmamaya çalışıyoruz. Ancak şundan eminim ki; transfer sezonu kapandığında, transfer sezonunun başındakinden çok daha güçlü bir seviyede olacağız” şeklinde konuştu.

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