Öne Çıkanlar
Jailson
Futbol
Haberler > Futbol

SON DAKİKA! Jailson resmen Fenerbahçe'de

Son dakika haberine göre; Fenerbahçe, Gremio'dan Jailson'u transfer ettiğini resmen açıkladı. Jailson 32 numaralı formayı giyecek

31 Ağustos 2018 Cuma, 14:21:22 | Güncelleme:

Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, Brezilya'nın Gremio takımından Jailson Marques Siqueira'yı kulübü ve kendisiyle yaptığı anlaşma sonucu bonservisiyle birlikte kadrosuna katmıştır.

Jailson'a hoş geldin diyor, çubuklu formamız altında başarılar diliyoruz."

Brezilyalı futbolcu Jailson Marques Siqueira, Fenerbahçe'ye olan transfer sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, bir rüyayı gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Sportif Direktör Damien Comolli ise Jailson’un takım için aranılan niteliklere uygun bir futbolcu olduğunu belirtti.

Sportif Direktör Damien Comolli ve yeni transfer Jailson Marques Siqueira, imzaların atılmasının ardından Fenerbahçe Televizyonu’na konuştu.

"BİR RÜYAYI GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLMANINI MUTLULUĞUNU YAŞIYORUM"

Bir rüyayı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek söze başlayan yeni transfer Jailson Marques Siqueira, “Çok mutluyum; çünkü bir rüyayı gerçekleştirdim. En kısa sürede bu formayı giymek istiyorum” şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin bazı maçlarını izlediğini de dile getiren Jailson, “Alex de Souza ve Roberto Carlos’tan dolayı Fenerbahçe'nin bazı maçlarını izleme imkanı bulmuştum. Aynı zamanda Cristian da benim arkadaşım” dedi.

Son olarak taraftara seslenen Brezilyalı yıldız, “Bana gösterdikleri sevgi için çok teşekkür ediyorum. Emin olabilirler ki bu forma için elimden gelenin en iyisini ve en fazlasını yapacağım” diyerek sözlerini noktaladı.

COMOLLI: JAILSON ARADIĞIMIZ NİTELİKLERE UYGUN BİR FUTBOLCU

Fenerbahçe formasını giyebilecek niteliklere sahip bir futbolcuyu kadroya kattıklarını ifade ederek sözlerine başlayan Sportif Direktör Damien Comolli, “Biz daha önceden belirlediğimiz stratejiye uygun olarak hareket ediyoruz. Genç ve yetenekli oyuncuları kadromuza katmak istiyoruz. Jailson, ön libero pozisyonunda oynuyor ancak atak kısmında da takıma katkı sağlayabilen bir isim. Teknik bir futbolcu, kuvvetli bir fiziğe sahip ve yaşına göre çok başarılı. Brezilya Série A’da ve Copa Libertadores’de oynadı. Son olarak eski kulübü Gremio’nun çeyrek finale çıktığı maçta da görev almıştı. Aradığımız niteliklere uygun bir futbolcu” dedi.

Transfer dönemi boyunca sakin kalarak, Fenerbahçe için doğru kararları vermeye çalıştıklarını ifade eden Sportif Direktör Comolli, “Biz, doğru kararı vermek için sakin kalmaya ve panik yapmamaya çalışıyoruz. Ancak şundan eminim ki; transfer sezonu kapandığında, transfer sezonunun başındakinden çok daha güçlü bir seviyede olacağız” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.