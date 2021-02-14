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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Japonya'daki 7.3'lük depreme küvette yakalandı!
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Japonya'daki 7.3'lük depreme küvette yakalandı!

Japonya’da dün meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depreme banyosundaki küvette yakalanan kişi, o anları kaydetti.

SON DAKİKA: Japonya'daki 7.3'lük depreme küvette yakalandı!
Japonya'daki 7.3'lük depreme küvette yakalandı!
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Japonya'da dün meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depreme evinin küvetinde yakalanan bir kişi ise, sarsıntıyı kaydetti.

Deprem sonrası bazı bölgelerde hasar olduğu açıklanırken depremin neden olduğu heyelan, Fukushima bölgesindeki Soma kenti Joban Otoyolu'nu trafiğe kapattı.

Deprem sonrası bazı bölgelerde hasar olduğu açıklanırken depremin neden olduğu heyelan, Fukushima bölgesindeki Soma kenti Joban Otoyolu'nu trafiğe kapattı.

Japonya Meteoroloji Ajansı, depremin merkez üssünün Fukushima bölgesinin açıklarında 60 km derinlikte olduğunu açıkladı.

Diğer yandan sosyal medyada, şiddetli deprem sonrası yakınlarda bulunan Fukushima Daini Nükleer Santrali’nde sızıntı söylentisi yayıldı. Santral yetkilileri kısa süre sonra açıklama yaparak herhangi bir sızıntı olmadığını ifade etti.

100'DEN FAZLA YARALI

Kyodo ajansının haberine göre bölge genelinde 100’den fazla yaralı bildirilirken, ölüm kaydedilmedi.

Bölge geneli konuşlu nükleer santrallerde anormallik tespit edilmedi.

Japonya Meteoroloji Ajansı, tsunami uyarısı verilmediğini ve depremin başlangıçta 7.1 büyüklüğünden 7.3’e yükseldiğini açıkladı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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