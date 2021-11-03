Kabil'deki hastane saldırısını DEAŞ üstlendi 0:00 / 0:00

AA

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Vezir Ekber Han bölgesindeki Serdar Muhammed Davud Han Hastanesine dün öğle saatlerinde düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

DEAŞ, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, 5 saldırganla düzenlediği eylemde, Taliban'ın önde gelen bir komutanı da dahil olmak üzere, grubun birçok mensubunun öldürüldüğünü iddia etti.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid ise saldırıda, 4 sivil ile 3 Taliban mensubunun öldüğünü açıklamıştı.

Görgü tanıklarına göre ise saldırıda, 20'den fazla kişi yaşamını yitirdi, 40 kişi ise yaralandı.

Aynı hastaneye, 2017'de DEAŞ üyelerince düzenlenen saldırıda, 30'dan fazla kişi ölmüş ve 50'ye yakın kişi yaralanmıştı.

Terör örgütü DEAŞ, Taliban'ın Afganistan'a hakim olmasının ardından saldırılarını artırdı.

Örgüt üyelerinin 15 Ağustos'tan bu yana 2'si Kabil, 1'i Kunduz ve bir diğeri Kandahar olmak üzere gerçekleştirdiği 4 büyük saldırıda, 250'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.