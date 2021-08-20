Taliban güçlerinin kontrolü ele aldığı Afganistan'da panik havası devam ediyor. Afganistan'ın başkenti Kabil'de yer alan Kabil Havaalanı'nda birçok ülke tarafından tahliye operasyonları sürdürülürken, Taliban güçlerinden kaçmaya çalışan Afganlar bugün de havaalanına akın etti.

Havaalanın dışındaki çaresiz bekleyiş bir kez daha kaosa neden oldu. Kalabalıkta bekleyen çocuklu aileler, kurtarılması için bebeklerini elden ele taşıyarak tahliye operasyonu yürüten ABD askerlerine teslim etti. Ailelerin çaresizce çocuklarından feragat ettiği anlar çevrede bulunan kişilerce kaydedildi. Yürek burkan görüntüler, sivillerin yaşadığı çaresizliği bir kez daha gözler önüne serdi.

Havalimanı kontrol noktalarında içeriye alınmak için günlerdir bekleyen Afganlar, havalimanını çevreleyen yaklaşık 5 metrelik duvarları da zaman zaman aşmaya çalışıyor. Havaalanı dışından askeri hat içinde kalan güvenli bölgeye girmek isteyen kalabalığın neden olduğu izdihamda ezilme tehlikesi yaşayan bir çocuk Türk askeri ve özel harekat polislerinin yardımıyla kurtarıldı. ( Emniyet Genel Müdürlüğü - Anadolu Ajansı )

Güneşin altında aç ve susuz bekleyen bazı kişilerin baygınlık geçirdiği ifade edildi. Havaalanı dışında elinde belgesi olmasına rağmen içeri yalnızca 15-20 kişinin çok uzun uğraşlar sonucu içeri alındığı ve uçağa binmek için de saatlerce beklediği öğrenildi.