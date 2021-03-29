Kabine toplandı! Yeni kısıtlamalar masada 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı Beştepe'de saat 15.55'te başladı.

Toplantının ana gündem maddesini koronavirüs ile mücadele oluşturacak. Günlük 30 bin vakaya ulaşan koronavirüs vaka sayısında yeni tedbirler alınması gündeme gelecek.

Bu konuda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Kabine'yi bilgilendirmesi, vaka sayıları, illerdeki son durum, risk haritası ve aşı çalışmaları hakkında kapsamlı bir sunum yapması bekleniyor.

13 Nisan'da başlayacak Ramazan Ayı öncesi, iftar ve sahur saatlerini de göz önünde bulundurarak yeni tedbirlerin ve kısıtlamaların açıklanması bekleniyor.

DİĞER BAŞLIKLAR

Toplantının bir diğer başlığı ise AB Zirvesi'nde açıklanan Türkiye raporunun olması beklenirken, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının ardından ABD ve AB'den gelen açıklamalar da değerlendirilecek.

Diğer yandan Libya, Doğu Akdeniz ve Suriye'deki gelişmelerin de masaya yatırılması bekleniyor. Merkez Bankası Başkanlığı'ndaki değişikliğin ardından ekonomide son durum da değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantının ardından açıklama yapması bekleniyor.